〈能源盤後〉OPEC+5月起減產逾百萬桶  國際油價跳漲逾6%一年來最強

原油期貨周一 (3 日) 大漲逾 6%，西德州和布蘭特雙雙收在 3 月 6 日以來的高點，原因是沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國家組織 (OPEC+) 周末宣布 5 月起每日將減產逾 100 萬桶，令市場措手不及並引發供給緊縮的擔憂。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格跳漲 4.75 美元或 6.3%，收每桶 80.42 美元，為 2022 年 4 月 12 日以來最大漲幅。

6 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格大漲 5.04 美元或 6.3%，報每桶 84.93 美元，為 2022 年 3 月 21 日以來最大漲幅。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 2.7575 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.7575 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下挫 5.4%，收每百萬 Btu 2.097 美元。

市場推動力

OPEC + 成員國周日宣布減產，沙國減產幅度為 50 萬桶，而俄羅斯也宣布，將把 3 月底每日減產 50 萬桶的政策延續到今年年底。

路透統計，從去年 10 月減產 (每日減少 200 萬桶) 迄今，總減產承諾已經達到每日 366 萬桶，相當於全球需求約 3.7%。

SPI 資產管理執行合夥人 Stephen Innes 說：「考量到缺乏來自非 OPEC 國家的替代原油，OPEC 現在擁有的定價權力比過去大。讓全球領袖沮喪的是，OPEC 似乎為了自己的經濟利益，對布蘭特原油 80 美元採取強硬立場。不過這個減產也和他們新的教條一致，也就是防範於未然，因為這麼做不會讓他們流失太多市占率。」

金融時報 (FT) 披露，此舉源自美國能源部長 Jennifer Granholm 近期談話惹惱沙國官員。Granholm 最近曾說，由於設備歲修問題，美國政府難以利用低油價時機，填補戰略儲備石油 (SPR)。

報導指出，最近的銀行業風暴曾讓油價在 3 月跌到每桶 64 美元的低點，雖然之後回升，並在 3 月以將近 76 美元收盤，但產油國仍認為有行動的必要性，因此自願減產。

美國原油庫存自去年 12 月中旬以來呈現穩定上揚，並在 3 月 17 日為止一周增至兩年高點。瑞穗分析師 Bob Yawger 說，西方對俄羅斯的制裁，讓大量俄國原油找不到買家。

SPI 的 Innes 等分析說，沙國此舉可能也和交易員過於龐大的原油空頭部位有關。減產消息傳出後，這些交易員被迫空頭平倉，讓油價加速上漲。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家 Carloline Bain 說，之前對油市將在今年稍晚供不應求的預測，發生時間點已經提前。雖然他和 OPEC 看法一致，都認為今年的需求成長疲軟，但受到減產影響，油市今年的市場平衡將回到供不應求狀態，第 4 季缺口可能更大。

不少分析師已經調高油價預測，認為布蘭特將在年底前漲至每桶 100 美元。這可能促使全球央行更激進升息，讓各國經濟更接近步入衰退。

另一方面，也有不少分析師質疑 OPEC + 成員國遵守減產承諾的程度，而且需求前景也可能讓油價在減產初期的漲勢難以延續。