保瑞與韓商簽訂口服藥委託生產合作 將銷往亞洲7大市場

保瑞 (6472-TW) 今 (6) 日宣布，與韓國生技大廠 Celltrion 集團旗下 Celltrion Asia Pacific Pte., Ltd(CELLTRION)簽訂口服品牌藥的委託生產合作案，未來將在保瑞的竹南益邦製藥廠進行研發與生產；此委託生產合作案中的口服產品，銷售市場涵蓋部分亞洲地區重要國家，共七個市場。

保瑞竹南益邦製藥廠具備口服控釋劑型 (Complex Oral Dosage Form) 用藥的研發與生產技術優勢，未來將協助 CELLTRION 受託產品的試製、化驗、成品上市以及後續量產計畫，並期待透過此次合作案，開拓更多全球市場的合作機會。

保瑞表示，竹南益邦製藥廠已通過多個全球國際級藥監機構的高品質查驗，將運用其國際量產實績、製造技術優勢與既有口服劑型用藥生產供應鏈，提供 CELLTRION 包含產品試製、化驗、協助其查驗登記生產批次以獲取藥證與上市許可，以及後續商業化量產上市等高效率一站式服務，進攻快速成長的亞太市場。

董事長盛保熙表示，非常榮幸也很高興能與世界級的韓國大廠 CELLTRION 建立長期合作關係，身為全球值得信賴的代工合作夥伴，將以優異的製程技術與生產品質等國際化資源，全力支持並攜手拓展亞太地區之市場商機。

保瑞指出，此合作案不僅結合台灣與韓國製藥產業的交流合作，也是保瑞藥業旗下全球 CDMO 業務在亞洲市場拓展上一個重要的里程碑，保瑞竹南廠未來除了主力歐美市場，也將透過其利基技術，持續發展成為亞洲區域客戶最佳的合作夥伴。