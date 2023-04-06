中國傳打「稀土禁令牌」 對抗美日荷晶片限令

美、日、荷聯手限制向中國出口相關晶片製造設備後，日媒週三 (5 日) 報導，中國正在考慮「禁止某些稀土磁鐵技術的出口」來進行反制。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一週三指出，全球最大稀土出口國的中國現在考慮打出「稀土牌」，中國官員們正在計劃修訂一份技術出口限制清單，將禁止或限制加工和提煉稀土元素的技術出口。

松野博一指出，還有一些擬議的條款包括禁止或限制出口用於製造由稀土衍生的高性能磁鐵的合金技術，太陽能電池板矽生產技術的出口預計也將受到限制。

據悉，中國技術出口限制清單上一次更新時間是在 2020 年。 松野博一說：「雖然中國政府仍在考慮修訂，尚未實施，但我們將密切監測其影響。」

消息人士指出，中國很可能將稀土作為談判的籌碼，因為稀土是日本和美國的弱點，松野博一提到，日本致力於加強關鍵礦物和其他商品的供應鏈，繼續密切關注來自中國的影響。

根據統計，中國控制全球八成的稀土供應量，並擁有全球約 40% 的稀土礦床，稀土礦物高達 17 種，更為關鍵的是，它已開發出最先進的設施，可將礦石加工成有用的金屬。諸如美國等其他稀土國基於環保因素不願開採，讓中國成為出口第一大國。

除了可能祭出稀土禁令外，中國代表近日敦促世界貿易組織 (WTO) 仔細審查美國主導的技術出口限制，確認美國、日本和荷蘭三國之間是否存在關於晶片出口限制的協議，質疑三國公然違反世貿組織的公平和透明原則。