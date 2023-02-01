ADP：天氣因素影響 美國1月私營部門僅新增10.6萬職位

薪資處理公司 ADP 周三 (1 日) 發布報告，由於與天氣相關的問題導致勞工離場，1 月私營部門創造的就業機會大幅下降。

企業本月僅新增 10.6 萬名員工，低於上月上修後的 25.3 萬名。《道瓊》經濟學家預期新增 19 萬人。

大部分增額來自酒店業，酒吧、餐館、酒店等新增了 95000 個職位。 其他增加的行業包括金融活動的 30000 人、製造業的 23000 人以及教育和衛生服務的 12000 人。

然而，貿易、運輸和公用事業部門減少了 41000 人，建築業減少了 24000 人，自然資源和採礦業減少了 3000 人。

總而言之，商品生產產業淨減 3000 個工作崗位，而服務提供商則新增了 11.9 萬個。

當月薪酬成長幾乎沒有變化，但較一年前增加了 7.3%。

雖然總體數字偏低，但 ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，天氣因素是主要影響因素，就業成長可能並不像數字所顯示的那樣疲軟。

他說，「在 1 月的參考期間出現與天氣相關的中斷對就業的影響。」「本月其他幾周的招聘情況更為強勁，與去年底的情況一致。」

與勞工統計局一樣，ADP 使用第 12 周作為其工資抽樣。該公司指出，極端天氣事件，包括中西部的暴風雪和加州的洪水，影響了就業前景。

根據 ADP 的數據，中西部地區減少了 40000 個工作崗位，而環太平洋地區則減少了 4000 個。

在此期間，員工人數少於 50 人的公司處境最為艱難，裁員 75000 人。 雇用 500 名以上工人的大公司增加了 12.8 萬人。

本周五 (3 日) 美國勞工統計局將公布更受關注的非農就業成長數據。 接受《道瓊》調查的經濟學家預計將新增 18.7 萬人。