景順示警：Q2景氣步入趨緩周期 看好中國復甦力道

景順投信於今 (30) 日舉行第 2 季投資展望記者會，景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭認為，近期歐美銀行業危機讓市場環境更加複雜，在經濟放緩周期，相對看好有消費力道拉抬的中國市場。

趙耀庭指出，儘管美國矽谷銀行、瑞信危機事件所引發的市場疑慮，但觀察近期全球金融壓力指數表現仍然溫和，顯示這些爆發危機的公司應屬個別事件，研判這些問題應該與特定商業模式有關，而非外界擔憂的系統性事件。

觀察自 1985 年以來，金融危機擴大都隨著緊縮周期出現，目前代表美國國庫券與美國股市恐懼指標的 ICE BofA MOVE 指數、VIX 指數雖有攀升，但仍未達恐慌程度，顯示市場雖出現疑慮但波及整個系統可能性相對偏低。

趙耀庭認為，此次銀行危機可望讓聯準會謹慎考慮進一步緊縮政策的可能，聯準會上周宣布升息 1 碼也反映緊縮立場已轉趨緩和，研判聯準會將繼續透過政策利率對抗通膨，同時利用其他金融工具解決銀行業問題。

趙耀庭表示，目前較看好有解封紅利的中國，隨著中國全面解封，且復甦比預期來得更早，除零售業銷售大幅攀升外，隨著人口移動恢復正常，國內交通狀況也陸續返回疫情前水準；從消費、服務業數據來看，在重新開放後，先前被壓抑的需求得到持續釋放，預期消費仍將是今年中國成長的重要動力。

趙耀庭補充說明，先前因疫情導致的高儲蓄率，使得中國家庭存款加速累積，家庭現金流與資產負債表穩健，未來市場將持續關注這些超額儲蓄被充分利用的程度。

展望第二季，趙耀庭分析，在貨幣政策維持緊縮態勢下，資產配置方面建議採防禦性風險立場，偏好防禦性投資組合配置。

其中在股票布局上，看好高品質與低波動股票，尤其低波動股票策略在過去經濟和金融市場壓力期間通常表現領先；至於在固定收益佈局上則偏好政府債券及高品質信用債，尤其高品質信用債可望在經濟緊縮時期增強投資組合的穩定性。



