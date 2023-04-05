瑞銀併瑞信案獲歐盟暫時許可 傳英國央行也開綠燈

瑞銀 (UBS) 與瑞士信貸 (Credit Suisse) 的併購案，在周二 (4 日) 獲得歐盟反壟斷機構的暫時許可，與此同時，傳出英國央行 (BOE) 也已批准瑞銀收購瑞信的英國業務。

歐盟執委會周二表示：「應瑞銀和瑞信要求，委員會已根據歐盟合併條例第 7 條第 3 款，同意豁免其等待義務 (standstill obligation)。」

不過，目前兩家銀行尚未正式請求歐盟批准併購交易，雖然已獲暫時許可，但後續仍須向歐盟提出申請，啟動為期 25 個工作日的交易初步審查，待歐盟正式批准後，才算真正取得同意。

根據歐盟併購條例，若企業未先獲得歐盟反壟斷機構批准，將面臨年度總營業額 10% 的罰款。

同日，路透引述知情人士說法報導，英國央行已同意瑞銀收購瑞信在英國的業務，為這項救援行動捎來喜訊。英國是瑞信在瑞士以外的最大市場之一。

在英國，監管機構對控制權變更的批准程序，通常最多需要 60 個工作日的時間才能完成。

收購瑞信的行動，將使瑞銀成為資產超過 3 兆美元的財富管理巨頭，但在這之前，瑞銀需要先取得 58 個國家的同意，才能完成這筆併購案，且完成交易的時間拉得越長，瑞信就越難保住業務。

瑞銀和瑞信代表拒絕對路透報導置評。