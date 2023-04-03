在連月下跌後 美國房價2月瞬間反彈

今年年初出乎意料的強勁房屋銷售，正好扭轉了房價連續數月的大幅下滑。房貸利率是波動的背後原因。

根據 Black Knight 的數據，經季節性因素調整後，2 月全美房價上漲 0.16%，為去年 5 月以來的最大單月漲幅。房價現在比去年 6 月的峰值低 2.6%。

在美國 50 個最大房市中，有 39 個房價在 2 月上漲。相較於 11 月的情況，這是個快速的轉變，當時 50 個房市中有 48 個價格都在下跌。

快速變化的背後是房貸利率的大幅波動。30 年期固定利率房貸平均利率從 2022 年初的歷史低點開始上升。到 6 月已從 4% 左右升至略高於 6%。銷售放緩，房價也隨之放緩。到秋天時房貸利率飆升超過 7%，房價開始更快降溫。

然而，在 12 月和 1 月，房貸利率開始回落，購屋族迅速趁機進場。根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據，代表在 12 月和 1 月簽約的 2 月二手屋成交量大幅上揚 14.5%。

NAR 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 在 2 月銷售報告中表示，「意識到房貸利率的變化，購屋族正在利用任何利率下降時機。」

然而，與所有房產一樣，價格動態因地點而異。邁阿密繼續出現最大的漲幅，中西部更實惠的市場如辛辛那提、哥倫布和克利夫蘭也一樣。與此同時，在過去幾年中房價漲幅最大的一些市場，價格仍在下跌，包括奧斯汀、拉斯維加斯、鹽湖城、西雅圖和舊金山。

雖然房貸利率是全美房價回升的驅動因素，但供應緊張加劇了上漲壓力，尤其是在買家出現新的春季需求情況下。

Black Knight 企業研究戰略副總裁瓦登 (Andy Walden) 在新聞稿中說，「不幸的現實是，造成如此多市場僵局的庫存供應不足並沒有好轉。」

根據 Black Knight 的數據，2 月待售房屋數量連續第 5 個月下降，降至去年 5 月以來最低水平。新掛牌量較疫情前水平低 27%。

瓦登指出，「雖然一些房價上漲主要是人們搬到當地，最明顯的是本月漲幅最大的邁阿密；但也別忘了，在那些負擔能力更好、庫存赤字更大的地區，房價上漲更普遍。」

房貸利率在 2 月再次開始上升，然後在 3 月小幅回落，原因是市場對美國銀行系統的擔憂以及幾家銀行倒閉。

然而，對房屋的需求似乎並未受到危機的影響。市場傳言，房地產經紀人仍在忙於聯繫看屋。Black Knight 仍預計今年底前房價將再次走低，但如果供應繼續下降，競爭激烈，價格可能不會下跌太多。