Google財務長暗示進一步削減開支 以實現撙節目標

Google 財務長向員工表示，為了實現今年的撙節目標，將進一步削減支出，內容包含伺服器的使用配置以及員工咖啡廳的營運時間。

同時擔任 Google 及母公司 Alphabet 財務長的 Ruth Porat，周五 (31 日) 在員工備忘錄中表示，將關閉部分點心吧或迷你廚房，並在人流量不大的日子關閉員工餐廳。Google 還將導入一種工具，幫助團隊挑選成本較低的外部服務供應商，像是軟體或設備。

根據《華爾街日報》(WSJ) 取得電子郵件，Porat 表示，Google 今年的目標之一是透過提升速度和效率，來實現長久的撙節目標。

面對經濟不確定性，各大科技公司紛紛啟動新一輪撙節措施，Meta(META-US) 本月稍早便宣布，作為「效率之年」的一部份，繼去年秋天裁員約 1.1 萬人後，公司計劃未來幾個月再裁員約 1 萬人。

亞馬遜 (AMZN-US) 本月表示，將在總公司的廣告和雲端運算部門裁員 9000 人。亞馬遜今年初才剛實施歷來規模最大的裁員計畫，影響員工數達 1.8 萬人，Alphabet 也在 1 月宣布 1.2 萬人的裁員計畫，約占員工總數的 6%。

Porat 在郵件中表示，Alphabet 在部分國家的裁員仍在進行中，公司也會繼續放慢招聘步伐。此外，Google 還試圖降低與產品相關的成本，包含人工智慧模型。

她說：「我們將注意力放在更有效分配運算負載，以便從我們的伺服器和資料中心得到更多。」

Google 發言人拒絕對《華爾街日報》取得的備忘錄置評。