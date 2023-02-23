谷歌削減成本 要求員工共桌 排班進辦公室

CNBC 周三 (22 日) 報導，谷歌以「房地產效率」為由，要求雲端部門員工和夥伴自下一季起輪流共享辦公桌。

該辦公桌共享模式將適用谷歌雲端部門在美 5 大據點——華盛頓科克蘭、紐約市、舊金山、西雅圖，以及加州桑尼維爾市 (Sunnyvale)。根據報導，谷歌 (GOOGL-US) 認為此模式是為了公司能「持續投資在雲端成長上」，而一些建築將因此清空出來。

谷歌內部文件顯示，大多數員工經過安排後目前共用辦公桌，同事間彼此建立規範並輪流進辦公室，避免同日出現而無空桌可用，也確保在新共享環境中獲得正面體驗。倘若員工在未指定的日子進辦公室，必須使用多出來的臨時空間。

谷歌內部領導層將此種座位安排方式命名為「雲端辦公室進化 (Cloud Office Evolution, CLOE)」，指稱這是將疫情大流行前的同事協作和疫情期混合工作的彈性相互結合的方式。

根據文件，這種新辦公室使用方式並非試行，而是有效利用空間的最終定案，該決議使用員工返回辦公室模式的內部數據。除了放緩返回辦公室的模式，谷歌也放緩招聘並在 1 月時裁員 1.1 萬人。

谷歌員工在 Memegen 上揶揄公司此做法就是為了削減成本，領導層卻冠冕堂皇的說這「有利於員工」。

谷歌發言人解釋，公司自推行返回辦公室政策以來，對雲端部門員工進行調查，探索不同的混合工作模式並幫助塑造最佳體驗。數據顯示，雲端員工重視面對面協作，也需要每周在家數日的工作方式，因此公司根據回饋而制定新的輪流使用辦公室政策，將疫情爆發前的同事協作與疫情期遠程工作的彈性相互結合，同時更有效利用辦公空間。

這段期間谷歌正進行更廣泛的成本削減措施，其中包括縮減房地產足跡，但谷歌尚未具體指明計劃縮小規模的區域或建築物。

根據谷歌領導層在第四季財報電話會議上的說法，本季將因縮減全球辦公空間而產生約 5 億美元的成本，同時預警未來可能還會產生其他房地產費用。SFGate 本月稍早報導，谷歌將終止其總部所在地區舊金山灣區「一些閒置空間」的租賃。

谷歌雲端部門人力占全公司全職員工 1/4 以上，是公司成長最快的領域之一，但迄今尚未獲利。