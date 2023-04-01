降價刺激需求 特斯拉Q1交車可望再創新高

特斯拉 (TSLA-US) 第一季交車數據即將為本周末出爐，隨著降價措施刺激需求，市場普遍看好特斯拉 Q1 交車數再攀新高。

Refinitiv 收集的數據顯示，分析師預估特斯拉第一季交車量將較上季增長 6%，達到 43 萬輛，按年來看相當於成長 39%。

此外，隨著特斯拉提高德州和柏林新廠產能，加上中國產能從疫情恢復，預估產量也將有所成長。巴克萊銀行 (Barclays) 分析師 Dan Levy 認為，供應成長意味著特斯拉可能會推動進一步降價。

特斯拉年初接連調降全球各國的電動車售價，其中，美國地區暢銷車款的降價幅度高達 20%，這將使更多特斯拉電動車符合每輛 7500 美元的補貼條件。

馬斯克曾在 1 月表示，降價將大幅刺激需求，同時也淡化對經濟疲軟的擔憂。Levy 同意馬斯克的說法，認為電動車補貼可望幫助提振美國需求。

部份分析師看法更為樂觀，RBC Capital Markets 分析師 Tom Narayan 預測特斯拉 Q1 交車量將達 44.5 萬，高於市場普遍預估。

Narayan 解釋，之所以調高交車預期，是基於本季前兩個月的強勁銷售數據，且他也看好 3 月銷售加速成長。「中國的生產和銷售數據似乎很穩健，且 3 月前幾周的國內銷售強勁，我們認為這種情況將持續下去。」

Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 對於特斯拉交車量突破 44 萬大關抱有希望，但就算低於這個水平，也不是什麼警訊，因為未達預期的交車數，背後反映的可能只是交付時間上的問題。

Potter 稱：「生產率持續上升，尤其是德國柏林廠，其周產能最近才剛突破 5 萬輛。若這樣的趨勢得以延續，就算交付時間進一步下滑，我們也不會感到驚訝，也許這代表著未來可能有更多降價行動。」

Baird 分析師 Ben Kallo 態度則較謹慎，長遠來看，他對特斯拉股票抱持樂觀態度，但他擔心農曆期間上海廠停工，可能導致 2 月和 3 月產能較原先計劃的 8 萬輛減少 1.4 萬輛，他預估特斯拉 Q1 將交付 40.3 萬輛電動車。