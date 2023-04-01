〈紐約匯市〉DXY三線收黑 歐元兌美元寫逾兩年最長連漲紀錄

美國稍早公布個人消費支出物價指數 (PCE) 增長放緩，提振了聯準會 (Fed) 不再激進升息的希望，美元指數周五 (31 日) 回升，但周線、月線和季線三線全數收黑，歐元兌美元則創逾兩年最長連漲紀錄。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.44%，至 102.60，周線貶 0.5%，月線貶逾 1.8%，季線跌約 0.9%。

美國公布 2 月個人消費支出物價指數 (PCE) 出現降溫跡象，月增幅自 1 月的 0.6% 降至 0.3%，年增幅從 1 月的 5.3% 降至 5%，核心 PCE 也較前一月回落，但因通膨水準仍高，外界預估聯準會今年可能還會升息一次。

另一方面，歐元區 3 月通膨年增率放緩至 6.9%，降幅高於預期，但不含食品和能源價格的核心 CPI 再刷新高，使歐洲央行 (ECB) 繼續面臨升息壓力。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「美國消費者支出放緩與通膨降溫，符合市場對於 Fed 快要結束行動的看法。歐洲核心通膨率攀至歷史新高，則和今年剩餘時間，ECB 升息幅度將高於 Fed 的觀點一致。」

歐元在公布歐元區通膨數據後走貶，下跌 0.58% 至 1.0843 美元，但周線仍漲 0.8%，連續五周收紅，是 2020 年 8 月以來最長的連漲紀錄。

即使對 Fed 在 5 月升息 1 碼的機率和不升息的機率相當，與 Fed 政策利率掛鉤的期貨合約仍押注 Fed 很快就會扭轉政策，且年底的利率水平將低於年初。

Equiti Capital 經濟學家 Stuart Cole 說：「我的直覺是，Fed 5 月將再升 1 碼，僅止於此，但我認為歐洲央行仍會在夏季積極升息。從利率的角度來看，這可能有利於歐元兌美元匯價。」

澳洲和紐西蘭央行將於下周召開利率會議，市場已消化澳洲央行暫停升息、紐西蘭央行升息 1 碼的預期。

澳幣周五貶 0.4% 至 0.6685 美元，紐元幾乎持平，微貶 0.08% 至 0.6257 美元，周線雙雙收紅，但月、季線表現不一。此前數據顯示，中國 3 月製造業活動擴張速度放緩，全球需求疲軟加上房市低迷，引發人們對於後疫情時代工廠復甦力道的疑慮。

英鎊也跌逾 0.4% 至 1.2333 美元，自前一日創下的近兩個月高點回落，周線收紅 0.8%，且本月和本季表現均亮眼，分別收漲 2.4% 和近 2%。

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