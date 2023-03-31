歐元區3月通膨率快速冷卻 但核心通膨率創下新高

隨著能源價格持續下跌，歐元區 3 月通膨率大幅下降，而核心支出升至歷史新高。

根據歐盟統計局周五 (31 日) 公布的初步數據，3 月 20 個成員國的總體通膨率為 6.9%。較 2 月總體通膨率 8.5% 明顯滑落。

下降 1.6 個百分點的主要原因是能源成本下降。

然而，一籃子通膨的其他部分仍然居高不下。食品價格對 3 月整體通膨數據貢獻最大。

不含波動較大的能源、食品、酒精和菸草價格的核心通膨較上月略有上升，在 3 月達到 5.7% 的歷史新高，高於 2 月的 5.6%。

但這些數據並沒有提供足夠有力的證據，證明歐洲央行 (ECB) 可能會考慮暫停去年 7 月開始的升息周期。

Capital Economics 副首席歐元區經濟學家艾倫雷諾 (Jack Allen-Reynolds) 表示：「ECB 的政策制訂者不會過多解讀 3 月總體通膨率的下降，而是更擔心核心通膨創下歷史新高。」

他補充說，雖然總體數字有所下降，但 ECB 可能會繼續升息。

ECB 委員許納貝爾 (Isabel Schnabel) 周四 (30 日) 表示，總體通膨率已開始下降，但核心通膨率仍處於高位。

她說，雖然去年能源價格上漲在整個經濟中迅速蔓延，但它們需要更長的時間才能消散，「甚至還不清楚它是否會對稱式地下降，因為一切都在下降中。」

ECB 在 3 月將利率調升 50 個基點，使其主要基準利率達到 3%。然而它沒有給出未來幾個月可能的利率決定的任何方向。

最近的銀行業動盪引發人們對中央銀行是否過於激進地調整利率以應對通膨的質疑。ECB 首席經濟學家藍恩 (Philip Lane) 表示，如果銀行業的不穩定因素消散，將需要更多升息來解決高通膨問題。