鉅亨美股雷達：市場關注PCE數據 傳特斯拉盼與中國寧德時代在美設電池廠

美股重要看點：

市場關注即將發布的 PCE 數據。美今日將公布個人收支、個人消費支出、芝加哥 PMI、密大消費者信心等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.541%。美股期貨週五 (31 日) 上升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.20%，那斯達克 100 期貨跌 0.04%。

美國將公布 2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數報告，市場預估年增幅為 5.1%，較 1 月前值 5.4% 小幅回落，意味著市場預期通膨率持續緩步降溫。

與此同時，美國 2 月個人支出與收入數據也將揭曉，市場預估 2 月個人支出月增率為 0.3%，前值為 1.8%；2 月個人收入月增率為 0.3%，前值為 0.6%。

美國聯準會 (Fed) 官員將有機會重新審視 2 月物價，這次是以核心 PCE 物價指數的形式。Fed 更加關注這一特定的通膨指標，因此任何意外的上升都可能增加對 5 月後續升息 1 碼 (25 個基點) 的押注，目前這種可能性一直在 50% 上下波動。

Fed 兩名官員周四 (30 日) 發表談話表示，通膨仍然過高且可能需要比預期更長的時間才有望回落，因此仍需繼續升息應對，不過近期銀行業動盪帶給銀行業的壓力，可能減輕央行進一步升息的重擔。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周四在美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics）上表示：「通膨仍然過高，最近的指標強化我的觀點，即要把通膨降至與物價穩定相關的 2% 目標，還有更多工作要做。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 同日談話表示美國銀行的存款流動似乎「相對穩定」，而通膨仍然過高，可能要比預期更長的時間才能回落。另外儘管銀行業近期面臨壓力，但政策重點仍將放在通膨上。

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的傳奇操盤手貝瑞 (Michael Burry) 週四推文承認誤判情勢，同時恭喜逢低買入的投資人將股市推升至超過他預期的水平。「像你們這樣的 BTFD (Buy the F*cking Dips；逢低買入) 一代是前所未有的。」

花旗策略師 Jabaz Mathai、Jason Williams 和 Alejandra Vazquez Plata 認為：「新的 BTFP 工具的另一個名稱是量化寬鬆 (QE)，聯準會資產負債表上的資產將增加。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月個人支出月率 (%)，預估 0.3，前值 1.8

美國 2 月個人收入月率 (%)，預估 0.3，前值 0.6

美國 2 月實質個人消費支出月率 (%)，預估 - 0.2，前值 1.1

美國 2 月 PCE 物價指數年率 (%)，預估 5.1，前值 5.4

美國 2 月 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.4，前值 0.6

美國 2 月核心 PCE 物價指數年率 (%)，預估 4.7，前值 4.7

美國 2 月核心 PCE 物價指數月率 (%)，預估 0.4，前值 0.6

美國 3 月芝加哥 PMI，預估 43.8，前值 46.6

美國 3 月密大消費者信心指數終值，預估 63.4，前值 63.4

美國 3 月密大 1 年通膨預期終值 (%)，前值 3.8

美國 3 月密大 5-10 年通膨預期終值 (%)，前值 2.8

重要個股動態：

Meta (META-US) 周四 (30 日) 獲瑞信分析師上調獲利預期，理由是其已成功適應蘋果隱私政策調整，Meta 當日股價上漲。

分析師 Stephen Ju 維持 Meta 股票「加碼」評級，但將目標價上調至 251 美元，較現行股價隱含 21% 漲幅。Ju 將其 2023 財年調整後收益的預期自 13.96 美元上調至 14.71 美元，2024 財年調整後收益預期也自 15.36 美元上調至 16.91 美元。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博引述知情人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 希望仿效福特，與中國電動車電池大廠寧德時代 (300750-CN) 一同在美國興建電池廠，目前正為此一可能存在爭議的交易和白宮磋商當中。

消息人士透露，特斯拉近日和白宮討論一個包含寧德時代的計畫。據說，特斯拉代表希望釐清拜登政府預定本周敲定的「通膨削減法案」(IRA) 規定，而特斯拉的全球公共政策主任 Rohan Patel 是參與討論的人士之一。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國大型飛機製造商波音 (BA-US) 週四 (30 日) 宣布表示，將提升旗下客機 737 MAX 的產量，並且新款客機 737 MAX 7 有望明年開始交貨。波音股價週四應聲收漲 1.5%。

波音商用客機部門執行長迪爾 (Stan Deal) 表示，該公司計畫將 737 MAX 產量由目前的每月 31 架提升。至 2026 年底，737 MAX 產量有望提升至每月 50 架。