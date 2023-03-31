已適應蘋果隱私設定 瑞信喊加碼Meta 目標價隱含21%漲幅

Meta (META-US) 周四 (30 日) 獲瑞信分析師上調獲利預期，理由是其已成功適應蘋果隱私政策調整，Meta 當日股價上漲。

分析師 Stephen Ju 維持 Meta 股票「加碼」評級，但將目標價上調至 251 美元，較現行股價隱含 21% 漲幅。Meta 周四上漲 1.21%，收每股 207.84 美元。 S&P 500 周四收高 0.57%。

Ju 將其 2023 財年調整後收益的預期自 13.96 美元上調至 14.71 美元，2024 財年調整後收益預期也自 15.36 美元上調至 16.91 美元。

Ju 指出，Meta 已經宣布兩輪的成本削減行動，現在投資是否合理，端視營收成長是否超越表現。

Ju 認為 Meta 已成功適應蘋果 (AAPL-US)2021 年對隱私政策所做的變動，即不再默認 iPhone 和 iPad 用戶同意 app 廣告跟蹤，必須由用戶主動點選同意。

他指出「Messenger」和「WhatsApp」發訊廣告功能，即廣告帶有訊息框，顧客可點擊該框逕向品牌詢問該廣告產品或服務的相關消息。

Ju 認為 Meta 有很大的營收增長空間，因為該公司持續強調 Messenger 和 WhatsApp 對行銷人員的價值。「我們的估計目前反映出每個用戶的消息數量或每條消息的價格沒有增加，只有用戶人數持續增加。」

他認為，在 Instagram 搜尋結果中推出廣告，對 Meta 來說也是一個有意義的轉變。「雖然此時的細節很少，但這確實讓我們重新審視該公司約 10 年前首度提出『Graph Search』(社交圖表搜尋) 時，我們對其搜索營收模型所採用的原始假設。這可能會新增高利潤營收流，未來幾年後該項目可能達到近 10 億美元。」

對於抖音帶來的競爭，他較不擔憂。他以 SimilarWeb 的數據指出，近幾個月來 Instagram 用戶每天在平台上花費的時間有所增加。