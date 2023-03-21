投資者避開股市 比特幣與黃金相關程度升至5年高點

在美國銀行體系持續動盪之下，投資者探索其他領域，比特幣與黃金乘勢大漲，兩者的相關性來到超過 5 年的高點。

加密貨幣分析師 James V. Straten 發布推文指出，隨著比特幣突破 28000 美元，黃金重上 2000 美元，兩者的相關來到 84%，為逾 5 年的新高。

(圖表取自 James V. Straten 推特)

與此同時，比特幣與美股走勢的關連性降低。根據 CoinMetrics 提供的數據，上周五比特幣與標普 500 間的 30 日相關係數，自 2021 年 9 月以來首次降至 0.2 以下。

從歷史上看，當比特幣與黃金的聯繫提高時，通常人們對它做為價值儲存工具的信心增強，也幫助其價格走高。從 2021 年 6 月到 2022 年 2 月，兩者相關性很強，但自 3 月之後開始走弱。

同樣反映投資者信心的，是恐懼和貪婪指數，當投資者不確定比特幣的走向時，恐慌情緒就會增加，但當市場處於上升趨勢時，貪婪就會占據上風。目前最新的數值已達到 68，是 2021 年 11 月之後最高。

(圖表取自 alternative.me)

比特幣本月累計漲幅近 25%，今年以來已上漲約 71.5%。

不過，這可能也意味著市場正在醞釀一場拋售熱潮，因為過去人們往往在這一指數高點時，選擇賣出比特幣。Coingecko 數據顯示，上次得分超過 66 是在 2021 年 11 月 16 日，也是比特幣創 69000 美元之後的幾天後。

過去 24 小時，比特幣多數時間在 27500-28500 美元區間波動，至台北時間 13:29，暫報 27985 美元。