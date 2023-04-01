〈貴金屬盤後〉黃金期貨3月大漲8%逾兩年最強 季線連二紅

黃金期貨周五 (31 日) 收黑，雖然本月多次未能攻克收盤 2000 美元的關卡，但 3 月和第 1 季仍有亮麗漲幅，反映投資人日益期待聯準會 (Fed) 將放慢升息步調。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 11.50 美元或 0.6%，報每盎司 1986.20 美元，盤中最高曾漲至 2005.50 美元。該期貨周四曾創最活絡期貨自 2022 年 3 月 10 日以來最高價。

黃金期貨 3 月共上漲 8.1%，為 2020 年 7 月以來最強單月表現。

黃金期貨第 1 季共上漲 8.8%，季線繼第 1 季之後再度收紅。

美國周五公布 Fed 偏好通膨指標，2 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數漲幅為 0.3%，從 1 月的 0.6% 趨緩。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說，PCE 通膨數據公布後，黃金很快上漲，多頭希望在季末把價格推上 2000 美元，但黃金漲是看起來有些乏力。

美元指數周五大致持穩，抑制對黃金的需求，不過美元第 1 季整體呈現下跌。全球股市則大漲，投資人對風險資產胃口大過作為避險資產的黃金。

在矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 相繼倒閉、第一公民銀行 (First Republic) 搖搖欲墜、瑞士信貸 (Credit Suisse) 在瑞士政府搓合下由瑞銀 (UBS) 緊急收購之後，黃金多次在盤中突破 2000 美元，但收盤都未能站穩。加上美國當局迅速出手遏制風險蔓延，黃金漲勢減緩，但本季仍有超過 8% 的突出表現。

GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 說，金價 3 月上漲主因是避險需求，後者也讓美債殖利率大幅下滑，有助於提振金價。

雖然最近銀行業風波和緩，但投資人開始預測 Fed 將暫停升息，甚至認為今年降息的機率上升，這些因素持續壓抑美債殖利率和美元，同樣有助於支撐金價。

美元和美債殖利率下滑時，黃金魅力相對提升。由於黃金以美元計價，美元走軟代表海外買家買進成本變低，而且黃金本身不孳息，殖利率下滑意味著持有黃金的機會成本變低。

中國本周的實體黃金消費略減，主因是國內價格穩定上漲開始影響需求，一些交易商被迫提供好幾個月不曾有的折扣。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，倫敦午盤黃金報價為每盎司 1980 美元，以美元、歐元、日元、英鎊等主要準備貨幣計價的實體黃金，都刷新月底報價紀錄。

Ash 表示，今年第 1 季讓貴金屬再次經歷雲霄飛車般的走勢，以白銀震盪最劇烈。白銀 2 月曾暴跌，創 2020 年秋天以來最大單月跌幅，但 3 月強力反攻，創 2020 年 12 月至今最大反彈。

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