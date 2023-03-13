群創擴大智慧零售場域布局 電子紙應用導入全聯

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (13) 日宣布攜手元太(8069-TW)、冠捷、承鴻光電、瑞訊智能等，擴大智慧零售布局，並首次跨足零售超市，在全聯福利中心導入大尺吋彩色電子紙看板，其中，全聯內湖瑞光社會宅門市的生鮮蔬果及麵包區，更裝設 28 吋、25.3 吋彩色電子紙看板，取代原本傳統印刷海報。

群創表示，彩色電子紙具備超低耗能特性，只有在更新資訊畫面時才需少許電力驅動，更新後可在無供電狀態下長時間顯示資訊，具備超低耗電與可重複使用特性，群創致力 ESG 企業永續經營，為因應全球暖化，積極推廣節能減碳低耗能的彩色電子紙顯示器廣告看板，取代傳統印刷紙張。

群創進一步指出，一個賣場促銷活動印製海報可達上萬張，容易受限於時效性、一次性張貼、容錯率低等不便性，然而電子紙因低耗電，並用電池設計，不用拉電線，具備安裝便利性，且優勢為一鍵更換，不需費時張貼更換，並可在一個檔期內以多張海報更替以加深廣告效果，提升商家廣告收益、效益。

群創補充，彩色電子紙看板主要推廣應用在零售顯示及公共交通車廂內的廣告看板，包含超商、超市、捷運等，可顯示推播公共資訊與商業廣告，隨著電子價籤逐步普及，可共用後台推播平台，更使大型連鎖超商更易導入彩色電子紙看板。