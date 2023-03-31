普發現金偷跑變合法 直接及登記入帳4/1起可領到

王道銀行普發現金提前入帳餘波盪漾，財政部與相關部位研議後，拍板只要銀行作業來得及，包括「直接入帳」及「登記入帳」合計共 1100 多萬戶將在 4 月 1 日起領到普發現金 6000 元，部分公股銀行可望在 4 月 6 日前將現金匯入指定帳戶。

據了解，相關部會在下午開會討論後，決議開放銀行可提前在連假期間，提前將現金匯入民眾指定帳戶，根據相關官員掌握資料，多數公股銀行都可配合辦理提前作業。

王道銀行因動支自家銀行資金墊付給存款戶，導致部分存款戶提前在今 (31) 日就領到普發現金 6000 元，合計共撥款 8000 多筆，而王道銀行偷跑也引發立院議論，經跨部會協調後，決議開放銀行可提前撥款到指定帳戶。

財金官員表示，目前正在了解銀行作業情況，只要作業時程來得及，就可以提前在清明連假提前撥款到民眾指定帳戶，但也強調「一切要看銀行作業時程，總不可能要求銀行假日加班」。

據悉，只要銀行作業時程來得及，包括「直接入帳」及「登記入帳」合計約 1100 多萬戶有機會在 4 月 1 日到 4 月 5 日這段期間領到政府的普發現金。

王道銀行今 (31) 日因未能遵守財金公司規範，提前動用銀行資金墊付給自家存款戶，使得該銀行存戶自上午起陸續收到全民普發現金的 6000 元，比原先規劃 4 月 6 日提前入帳。