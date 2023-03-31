Q1 MSCI 上漲 主動型基金沾光績效漲幅逾1成

第 1 季 MSCI 世界指數上漲 5.58%，主動型基金同期間也繳出亮眼成績，根據 Lipper 環球股票分類的 100 檔境外基金中，有 9 檔基金績效超過 1 成，前五強績效更達 13% 至 16.4%，包括摩根士丹利環球遠見基金、摩根士丹利環球機會基金、PGIM JENNISON 全球股票機會基金、荷寶資本成長基金 - 荷寶環球消費新趨勢股票、富達基金－永續發展消費品牌基金。

PGIM Jennison 全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國通膨已經連續數個月緩和走低，減輕全球央行今年繼續升息的壓力，成長型企業在估值修正後，資金重回估值遭低估的類股懷抱，預期未來有盈餘爆發成長潛力的企業，將使潛在獲利轉化為現金流，大幅提升投資效益。

葉家榮表示，看好非核心消費與資訊科技業今年表現有望勝出，精品集團、晶片龍頭、精品汽車與電動車等都是值得留意標的。

以精品集團來說，統計其價格在 2022 全年平均漲價幅度達 8% 之多，而精品產業的營收成長漲幅更達到 15% 高速成長，加上後疫情時代全球各國所帶來的旅遊消費，就算面臨景氣逆風，高資產消費客群仍趨之若鶩。

至於資訊科技業方面，美國晶片龍頭大廠 NVIDIA 受惠於 ChatGPT 的橫空出世，許多新應用紛紛出現，進而帶動 NVIDIA 高速運算晶片需求，且 NVIDIA 上季財報數字亮眼，反映出未來強勁成長動能，如今又有 AI 人工智慧加持，後續成長可期。

葉家榮認為，聯準會升息步伐緩和，下半年整體景氣有望見到復甦，然在市場波動因子仍大的考量下，建議可透過全球型股票基金介入，當企業盈餘下修、競爭地位轉差、管理層重大變化等風險，可快速做彈性調整投資組合，以期達到優於大盤的目標。