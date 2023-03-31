鉅亨投資雷達》尋尋覓覓，誰是避風港基金？

自 1990 年以來，市場經歷了 2000-2002 年的網路科技泡沫；2007-2009 年的金融海嘯；2019-2020 年的新冠疫情爆發以及 2021 至 2022 年的烏俄戰爭、通膨飆升，期間美股的下跌幅度皆超過 20％。而當市場表現不佳時，許多投資人會考慮調整成更避險的投資組合。「鉅亨買基金」根據過去的歷史資料回測，尋找到底誰最適合在股市崩盤時當作避風港基金？

1. 抗跌類股：必需消費 & 醫療保健

通常與景氣循環相關性較低的類股，在股市下行期間，往往更能承壓並維持相對穩定的表現。因此從下表可以看到，當美國股市平均跌幅為 - 35.9％時，必需消費與醫療保健類股的平均跌幅僅有 - 11.9% 與 - 21.6%，展現出不錯的抗跌能力。比較特別的是，雖然原物料的價格大多與經濟走勢息息相關，但從下表可以發現，在 2021-2022 年美股下跌時，烏俄戰爭導致能源價格飆漲，能源類股因此受惠，以平均跌幅 - 22.5% 的表現打敗美國股市。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 類股指數，資料期間為 1990 至 2023 年。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 防禦資產：美國公債 & 投資等級債

公債是由政府發行的債券，投資等級債券也擁有較高的信用評級，兩者的違約風險較低，因此被認為是較安全的投資選項，但實際上這兩個資產真的能夠展現更好的避險效果？從下表可以看到，在美國股市下跌期間，投資等級債券平均 - 5.0% 的表現遠優於美國股市的 - 35.9%；美國公債則取得高達 8.3% 的正報酬，且仔細看會發現，若不是受到 2022 年難得一見的股債齊跌情況拖累，美國公債過去在三次美股大跌期間都能拿到非常優異的正報酬表現，抗跌效果驚人。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間為 1990 至 2023 年。採 MSCI 世界指數、MSCI 新興市場指數、ICE 美國國債指數、ICE 全球企業指數、ICE 新興市場主權券指數、ICE 全球高收益債券指數、費城金銀指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 避風港基金：債券基金

了解完防禦性質較佳的類股與資產後，投資人一定很好奇那到底哪一檔基金的避險表現最強？從下表可以看到，除了也被視為避險性資產的黃金基金以外，排行榜中大多皆為債券型基金，尤其是與政府掛鉤的債券以及更多元分散的環球債券。因此根據歷史回測，從基金的實際表現可以看到，相對穩健、保守的債券型基金確實適合作為股市動盪期間的避風港基金。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2023/2/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

經濟衰退與否，必備防禦型標的

雖然防禦性質較高的資產無法提供超高報酬率，但平時不會像股票那樣劇烈波動，尤其在經濟下行期間，可以幫助投資人降低整體投資組合風險。而目前經濟衰退風險上升，我們仍然看好債優於股，建議納入高品質債券來度過市場的不確定性。

鉅亨精選基金

經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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