中國受監管開放式共同基金規模3.27兆美元 穩坐全球第四

美國投資公司協會（ICI）發布數據顯示，截止 2022 年底，扣除基金中基金（FOF），全球受監管開放式共同基金的規模較去年第 3 季末增加 7.1% 至 60.15 兆美元，其中中國的規模為 3.27 兆美元，穩坐全球第四，亞太第一。

據《中國基金報》報導，截至 2022 年第 4 季末，中國受監管開放式共同基金的規模為 3.27 兆美元，位居全球第四，前三名分別是美國、盧森堡、愛爾蘭。

若時間拉長，中國共同基金的排名從 2016 年底的全球第九一路趕超，超車日本、澳洲、英國等國家，升至第四。截至去年第 4 季末，中國受監管開放式共同基金的規模比第三名少 6,329 億美元，較第 3 季末的 2,748.87 億美元，差距有所擴大，主因是上季中國共同基金面臨淨贖回。

此外，ICI 的數據顯示，截至去年第 4 季末，中國 ETF 的規模位居全球第六，達到 2,348 億美元，第五名加拿大 ETF 規模為 2,510 億美元，第四名盧森堡 2,989 億美元，第三名日本 4,512 億美元，第二名愛爾蘭 9,121 億美元，第一名美國 6.48 兆美元。

中國證券投資基金業協會的數據則顯示，截至今年 1 月底，中國境內共有基金管理公司 142 家，其中外商投資基金管理公司 47 家，內資基金管理公司 95 家；取得共同基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司 13 家、保險資產管理公司一家。以上機構管理的共同基金資產淨值合計人民幣 27.25 兆元，較去年年底激增逾 1 兆元。