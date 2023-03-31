〈美股盤後〉押注銀行危機已過 四大指數連二紅

投資人押注銀行危機已過，以及聯準會可能很快暫停升息的希望增加，美股週四主指 (30 日) 全數收紅，道瓊收漲逾 140 點，連續第二個交易日收高。

政經方面，本月稍早兩家區域銀行倒閉引發市場動盪後，拜登政府週四呼籲對中型銀行實施更嚴厲的監管規定，包含增加接受壓力測試的頻率、提高流動性要求等。

美國財政部長葉倫表示，在矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉後，需要重新審查銀行監管和監管規則，以確保它們能夠解決當前的銀行系統風險。此外，葉倫允諾解決台美雙重課稅問題，稱美國財政部和國務院將尋找辦法解決問題。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金週四表示，美國銀行的存款流動似乎「相對穩定」，而通膨仍然過高，可能要比預期更長的時間才能回落。另外儘管銀行業近期面臨壓力，但政策重點仍將放在通膨上。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週四在全美企業經濟協會 (NABE) 會議上發表談話，雖然意識到不確定性增加，但她認為聯準會在上週利率會議升息 1 碼是合適的，支持未來再升息 1 碼，接著在年底前維持利率不變。

不過，近期銀行壓力緩解過後，市場預期基準利率將比預期更快觸頂。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會在 5 月會議暫停升息的機率為 58%。

接下來，投資人將關注週五的個人消費支出 (PCE) 數據，以了解聯準會政策潛在走向。

美股週四 (30 日) 四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊中僅金融股收黑，其餘皆上漲，由消費循環股、科技股領漲。

焦點個股

科技五大天王僅 Google 黯然。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.99%；Meta(META-US) 漲 1.21%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.49%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.75%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.26%。

道瓊 30 檔互有漲跌。波音 (BA-US) 上漲 1.48%，迪士尼 (DIS-US) 漲 1.27%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 1%，雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.95%。美國運通 (AXP-US) 跌 0.72%。

費半成分股漲多跌少。科林研發 (LRCX-US) 上漲 3.03%，科磊 (KLAC-US) 上漲 2.82%，艾司摩爾 (ASML-US) 漲 2.66%，應材 (AMAT-US ) 漲 1.89%，英特爾 (INTC-US) 漲 1.81%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 0.31%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 1.93%；聯電 ADR(UMC-US) 上漲 1.16%；中華電信 ADR(CHT-US) 下跌 0.51%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.99% 至每股 162.36 美元。蘋果研發多年的首款混合實境 (MR) 頭戴裝置可能無法在 6 月的開發者大會 (WWDC) 如期發布，因其生產計畫順延到 2023 年第三季「中後期」。

Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.48% 至每股 273.83 美元。投行 Piper Sandler 將 Nvidia 目標價從每股 275 美元上調到每股 300 美元，推算其人工智慧 (AI) 業務潛在市場約達 1 兆美元，其中軟體業務部分超過 3000 億美元，具備更高的增長和盈利空間。

嘉信理財 (SCHW-US) 下跌 4.96% 至每股 52.48 美元。摩根士丹利將嘉信理財股票評級從「增持」下調至「持有」，創 7 年來首見，大摩認為，金融公司的風險增加，嘉信理財不得不虧本出售債券以彌補資金外流的擔憂，將嘉信理財今明兩年的利潤預期下調 30%。

京東擬分拆成京東工業及京東產發於港交所上市，京東 ADR (JD-US) 勁揚 7.82% 至每股 44.40 美元。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 3.46% 至每股 103.38 美元。阿里巴巴集團旗下物流公司菜鳥網路科技股份有限公司傳出正在為香港首次公開發行股票 (IPO) 做準備，成為阿里巴巴六大業務中首個準備上市的部門。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY) 暴跌 26.23% 至每股 0.59 美元。BBBY 最新財報低於預期，同店銷售減少 40% 至 50%，該公司計劃透過發售股份集資 3 億美元，若籌資失敗，可能將聲請破產保護。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 19.8 萬人，預期 19.6 萬人，前值 19.1 萬人

美國上週續領失業金人數報 168.9 萬人，預期 169.7 萬人，前值 168.5 萬人

美國第四季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 2.6%，預期 2.7%，前值 3.2%

美國第四季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率終報 4.4%，預期 4.3%，前值 4.7%

美國第四季實質個人消費支出季率報 1%，前值 2.1%

華爾街分析

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 曾在聯準會 2 月 1 日會議前暗示市場「賣出」股票，但他週四推文承認誤判情勢，同時恭喜逢低買入的投資人將股市推升至超過他預期的水平。

Vanda Research 全球宏觀策略師 Viraj Patel 表示：「感覺就像是暴風雨過後的平靜。過去幾週發生了很多事情，改變人們對市場走向的假設，以及本輪周期中所處的位置。」

巴克萊分析師 Ajay Rajadhyaksha 指出：「金融市場的定價反映出兩全其美的預期，經濟衰退允許利率處於低位並大幅降低通膨，但不會對企業財報產生巨大的負面影響。」

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