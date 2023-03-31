維珍軌道宣布將停止營運、裁員近九成 盤後慘崩45%

因籌資失利，英國航太公司維珍軌道 (VORB-US) 宣布將停止營運，並裁掉公司將近九成的員工，消息拖累盤後股價狂瀉 45%。

維珍軌道周四 (30 日) 於文件表示，在未能取得額外資金的情況下，將裁員 675 人，約占總員工數的 85%，剩餘 15% 員工將留下來關閉業務，發言人也宣布，公司將在可預見的未來停止營運，證實 CNBC 稍早報導。

根據 CNBC 取得的會議文件，執行長 Dan Hart 在一場全體員工參與的會議上表示：「不幸的是，我們無法取得資金，來為這間公司提供明確的路徑。我們別無選擇，只能採取立即、戲劇化且極度痛苦的改變。」

維珍軌道周四收盤下跌 16% 至每股 0.3401 美元，消息傳出後，該股在盤後暴跌 45%。

維珍軌道是維珍集團旗下的其中一間公司，是由英國億萬富翁布蘭森 (Richard Branson) 所創立，上市迄今尚未實現獲利。維珍集團底下還有維珍航空與維珍銀河 (SPCE-US)。

因現金短缺，維珍軌道在本月稍早宣布暫停營運，並尋求額外資金。自 2021 年 1 月以來，維珍軌道已成功完成 4 次衛星發射任務，但今年 1 月在英國本土的發射任務失敗，導致該公司股價崩跌。

彭博引述知情人士透露，維珍軌道仍在尋求出售全部或是部分業務，德州風險投資人 Matthew Brown 本月稍早曾表達他對這筆交易的興趣。