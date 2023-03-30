美國第4季GDP年增率終值再下修至2.6% 估本季僅成長1.4%

美國商務部周四 (30 日) 表示，雖然利率上升，但美國經濟從 10 月到 12 月維持韌性，年增率為 2.6%，較前值略有下修。

之前估計上季經濟年增率為 2.7%。

10 月至 12 月當季國內生產總值 (GDP) 的增幅低於 7 月至 9 月的 3.2% 年增率。周四的報告中將出口和消費者支出下修。

2022 年全年美國經濟成長 2.1%，遠低於 2021 年強勁的 5.9%。

大多數經濟學家認為當前 1 月至 3 月當季的經濟成長正在急劇放緩，部分原因是 Fed 穩步提高利率以抑制通膨。

由此導致的借貸成本飆升重創了房地產業，並使消費者和企業花費和投資購買大宗商品的成本更高。因此，人們普遍預計經濟將在今年稍後陷入衰退。

Fed 在過去一年中 9 次升息。政策制訂者自信可以實現所謂的軟著陸：經濟成長放緩足以抑制通膨，而不會陷入衰退。

然而，隨著更高的貸款成本在經濟中蔓延，分析師普遍懷疑美國能否避免經濟衰退。爭論的焦點在於經濟衰退是溫和的、僅對就業和成長造成輕微損害，還是嚴重的、伴隨裁員浪潮。

與此同時，就業市場依然強勁，對工資施加上漲壓力，進而推高通膨。招聘步伐依然健康，失業率接近半個世紀低點。推動美國經濟成長的消費者信心和支出仍然相對穩固。

商務部周四發布的報告是對 2022 年第 4 季 GDP 的第 3 次也是最後一次估算。4 月 27 日將發布當前第 1 季的 GDP 初值。數據公司 FactSet 調查的分析師估計，1 月至 3 月當季的 GDP 年增率將放緩至 1.4%。