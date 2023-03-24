南非輪流限電長達15年 專家估GDP掉五分之一

南非從 2008 年以來飽受缺電之苦，非洲最大基金公司的能源專家表示，若非電力不足，這個非洲最先進國家潛在的國內生產毛額 (GDP) 規模會比現在大五分之一。

Public Investment Corp 能源和基建專家 Lungile Mashele 說，南非今年可能每個禮拜都遇到電力中斷，如果遲遲無法解決發電不足的問題，經濟成長展望十分黯淡。

由於發電廠老舊又沒有獲得妥善維護，南非只能靠輪流限電，避免電網崩潰。國營電力公司 Eskom 去年實施超過 200 天的輪流限電，今年甚至幾乎天天都輪流限電。南非央行先前預估，能源危機會讓今年經濟成長率折損 2 個百分點。

Mashele 表示，電力短缺已經影響到南非日常生活的各個面向，例如動手術、雞隻屠殺、礦場運作。她說：「如果 2008 年就專注在這個問題上，現在情況會好得多。沒有電，所有事情都停擺了。」

她列出缺電在南非帶來的其他立即和潛在影響，包括較邊緣的地下貴金屬礦區可能關閉，導致出口收益減少、失業率增加；汙水外洩；與電力中斷相關的保險理賠，在去年一共增加 250%；電信網路品質下降、更難連上網。

國際貨幣基金 (IMF) 本周稍早把南非今年的 GDP 成長預測，從 1.2% 大砍至 0.1%，主因就是電力短缺，並呼籲盡快改革。IMF 下修後的預估值，也遠低於南非財政部官方預測的 0.9%。

Investec Bank 首席經濟學家 Annabel Bishop 說：「從經濟成長的角度來看，我們已經陷入危機。」