受出口及建築業萎縮拖累 越南本季GDP成長放緩

由於出口和建築業萎縮，越南本季 GDP 增長放緩，幅度超過預期，反映出全球經濟走弱之際，他們所面臨的風險也在加大。

據越南統計總局周三 (29 日) 公布的初估，今年第一季 GDP 年增 3.32%，低於 2022 年第四季的 5.92%。 相比之下，經濟學家預估為 4.8%。

統計總局指出，3 月份海外銷售額年減 14.8%，拖累本季出口下降 11.9%。此外，第一季建築和工業部門下降 0.82%，而製造業下降 0.37%。

越南依賴外貿的經濟正在受到打擊，因為全球收緊貨幣政策抑制了商品需求，而中國的重新開放提振尚未完全顯現。

與此同時，包括房地產行業在內的越南政府打擊措施的影響，已經帶給經濟壓力，越南經濟在疫情之前，很少出現低於 5% 的增長。

Natixis SA 駐香港經濟學家 Trinh Nguyen 表示，越南 GDP 直接受到全球貿易周期低迷的衝擊，其出口曝險接近 GDP 的 100%，這拖累了製造業。

統計總局一般帳戶統計副主管 Tran Thi Thu 表示，第一季紡織品和鞋類訂單下降了 70% 至 80%。Trinh 指出，這不僅僅是製造業，由於房地產收緊的影響，建築業也表現疲軟，此外，政策方向不明確也對國內投資造成了影響。

越南貿易部副部長 Do Thang Hai 上個月表示，越南 2023 年出口的目標是增長約 6%，而去年為 10.5%。