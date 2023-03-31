美最新調查：都市人口停止外流 但「甜甜圈效應」仍在 

美國人口普查局最新調查顯示，疫情爆發導致人們從大都市逃往郊區和鄉村的人口外流情況，似乎正在減緩，儘管整體人口仍是靠大城市鄰近郊區、以及中小型都會區帶動大部分的成長。

普查局周四 (30 日) 公布的資料顯示，美國整體的人口成長和下降模式，正開始恢復到疫情前狀態，主因是更多移民來到大都會區，而且較多新生兒誕生也較少人死亡。

有「大蘋果」別稱的紐約市就是一例。紐約市人口在 2021 年高居美國各都會區之冠，預估達 850 萬人，仍比 2020 年 4 月統計的 880 萬人下降。光是曼哈頓一個行政區，在疫情爆發第一年就有 98505 人出走，大部分人都選擇搬離市區。不過，曼哈頓過去一年來人口回升，增加 17472 人。

而在德州達拉斯郡，當地人口自 2020 年到 2021 年間減少 2.2 萬人，但 2021 年到 2022 年間快速回升 1.3 萬人，創 2017 年以來最快增速。舊金山在 2021 年到 2022 年間的人口外流速度，也比前一年和緩。

美國的南部和西部人口則大有進展，全美前 10 個人口成長最快的郡都在這兩處，其中一半集中在德州，其餘散布在佛羅里達州、喬治亞州和北卡羅萊納州。

另一個重要發現是，隨著學生回歸校園，一些設有大學的地區恢復人口成長。例如華盛頓州立大學所在的華盛頓州惠特曼郡，在 2020 年到 2021 年間人口減少 9.6%，但去年人口回升 10.1%，是全美人口增加最快的郡。

然而，美國整體人口成長動能，大部分仍來自大城市鄰近的郊區，以及中小型都會區。

整體來看，「甜甜圈效應」依然存在，但都市人口外流的情形已減緩。

甜甜圈效應指都市人口磁吸光環減弱，人口嚴重外流，從市中心搬往郊區等地，讓都市人口就像甜甜圈一樣中間空了一圈。

鑽研遠距辦公生活型態的史丹佛大學經濟學教授 Nicholas Bloom 說：「大都市的科技業員工、銀行家和經理人，發現自己一周只要進辦公室三天，因此很樂意犧牲額外通勤 20 到 30 分鐘，換取更大的空間。」

專家指出，造成都市人口外流速度減緩的因素很多，例如，首購族因為房貸利率和房價都高，而被排除在市場之外，導致很多原本就住在都市的人留在自己的小小公寓，等待理想的房子出現。

另一個原因是，包括亞馬遜、Snap 和蘋果等在內，愈來愈多企業要求員工返回辦公室，讓一些人因為通勤考量而回到市區居住。