高盛警告難有轉寰空間 Bed Bath & Beyond只值2美元

高盛分析師麥克夏恩 (Kate McShane) 的最新研究顯示，作為一家上市公司，Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 已危在旦夕，面臨難以轉寰的空間。

這家苦苦掙扎的零售商最近一季的業績凸顯出其在假日購物旺季之前岌岌可危的基本面。

由於經濟放緩和糟糕的庫存質量對商店客流量造成壓力，可比商店銷售額較一年前下降 26%。難堪的營收和增加的折扣導致該公司當季出現 1.68 億美元的營業虧損。

2022 年至今，Bed Bath & Beyond 的股票已下跌 58%。

麥克夏恩看跌 Bed Bath & Beyond，將其目標價訂在 2 美元，較現價再跌 67%，重申「賣出」評級。

她並不相信該公司財報電話會議上高管的樂觀看法，「即使 Bed Bath & Beyond 在逐步帶回更多全國性品牌的機會方面聽起來更具建設性，但我們仍然認為 Bed Bath & Beyond 將很難將顧客吸引到其店內，尤其是在下半年，因為預計家居用品行業將面臨大量競爭。」

這位分析師寫道，「我們預計折扣店的家居用品庫存增加，以及整體零售環境可能更急於促銷，可能會進一步拖累獲利潤率。」

麥克夏恩補充說：「如果該公司成功地找到更多的成本節約，這可能有助於抵消這種潛在的壓力，並進一步實現在第 4 季實現盈虧平衡現金流的目標。」

根據她的模型推估，Bed Bath & Beyond 到 2023 年仍將處於虧損狀態。

她在報告中指出：「在第 2 季獲利未達預期後我們就更新了估計，並重申 2022 財年的前景。」「我們將 2022 財年調整後 EBITDA 估計值從虧損 3.26 億美元 調降至 4.7 億美元，這主要是由於預期同店銷售額將持續下降，整體家居業的需求趨勢趨軟，以及在促銷環境中毛利率下降。此外，我們將 2023-2024 財年調整後的 EBITDA 估計值分別調降至虧損 2800 萬美元和虧損 6400 萬美元。」