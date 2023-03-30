媒體：Google和DeepMind擱置多年恩怨 聯手合作以追趕OpenAI

據《The Information》報導，在 chatGPT 大放異采後，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 以及 DeepMind 的兩大人工智慧研究團隊決定暫時擱置多年的內部矛盾，聯手追趕 OpenAI。

此前，Google 和 DeepMind 雖然是同一的母公司陣營，但兩者更像是競爭關係。自 2014 年 Google 花 4 億英鎊收購 DeepMind 以來，DeepMind 一直保持很大程度的獨立性，並以此為傲。DeepMind 會提供一些技術幫助 Google 改進產品和服務，但雙方的交集僅此而已，很少直接合作或共享程式碼。

不過，自 chatGPT 推出之後，雙方都認識到自己已經被超越，而且團隊裡重要的工程師和研究員，也一直被外界挖角，這種壓力讓兩個團隊放下彼此的激烈競爭，聯手對外。

Google 與 DeepMind 的合作在內部被稱為 Gemini(雙子座) 的專案，由 Google Brain 的負責人 Jeff Dean 主管技術，力圖開發出能夠比肩 GPT-4 的模型。

此前，Google 在對手的壓力下，倉促演示自家的聊天機器人 Bard，但卻意外翻車，甚至造成 Alphabet 股價大跌。此後不久，Alphabet 決定啟動這個名為 Gemini 的聯合專案。

《The Information》的報導還指出，第三方消息來源指控，Google 使用來自 OpenAI 的 ChatGPT 的數據來訓練 Bard，這些數據是從一個名為 ShareGPT 的網站上抓取的。

但 Google 堅決而明確地否認使用了這一說法，發言人 Chris Pappas 說：「Bard 沒有接受過來自 ShareGPT 或 ChatGPT 的任何數據的培訓。」

報導稱，Google 的知名 AI 工程師 Jacob Devlin 於今年 1 月向 CEO Sundar Pichai 辭職，轉而加入了 OpenAI。在他離開前提出警告，要 Google 不要使用 ChatGPT 數據，因為這會違反 OpenAI 的服務條款，而且會讓答案看起來過於相似。