輝達市值超越波克夏 躍升為全美第5大企業

近期受惠於人工智慧 (AI) 熱潮，繪圖晶片設計大廠輝達市值週四 (23 日) 超越「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.B-US)，一躍成為美國市值第 5 大上市企業。

輝達股價週四收漲 2.73% 至 271.91 美元，今年迄今股價飆漲 89.95%，市值來到 6716.18 億美元，表現遠優於波克夏。波克夏 B 股下滑 0.45% 收在 298.37 美元，今年以來跌幅達 3.72%，目前市值為 6550.34 億美元。

輝達週四市值超越「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (圖片：AFP)

輝達過去三個月來急遽猛升，因為 OpenAI 去年 11 月下旬公開推出具人工智慧 (AI) 的 ChatGPT 聊天機器人，引發人們對所謂的生成式 AI 的新一波熱潮，而這背後需要大量的繪圖晶片和顯卡。

輝達在 3 月 20 至 23 日舉辦年度 GTC 開發者大會，廣邀幾乎所有運算領域研究人員、開發人員和產業領袖，其中特別關注生成式 AI 的商機。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳週三在 GTC 大會上表示，像 ChatGPT 等應用程式的生成式 AI，過去 12 個月僅占其營收非常小一部分，但他預估在 12 個月後，來自生成式 AI 的營收比重會相當大，具體多大則很難說。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 表示：「我們如今正處於 AI 巨大變現事件的轉捩點，特別是大型語言模型 (LLM) 將推動輝達產品顯著的訓練和推理需求，ChatGPT 似乎引發超大規模的聊天機器人大戰，而輝達就是主要受惠贏家。」

瑞銀分析師預期未來一、兩年內，生成式 AI 可能會帶動繪圖晶片 (GPU) 的需求大增 100 億至 150 億美元之間。