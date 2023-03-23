輝達CEO黃仁勳：未來12個月AI營收將大幅成長

輝達 (Nvidia) 創辦人兼執行長黃仁勳表示，未來 12 個月，其人工智慧 (AI) 平台營收將大幅成長，因為企業要麼加入 AI 的行列，要麼就會被拋在後頭。

黃仁勳周三 (22 日) 在輝達 GTC 年度大會上表示，像 ChatGPT 等應用程式的生成式 AI，過去 12 個月僅占其營收非常小一部分，但他預估在 12 個月後，來自生成式 AI 的營收比重會相當大，具體多大則很難說。

他在前一天向分析師表示，AI 與基設設施即服務 (infrastructure-as-a-servic, IaaS) 未來將幫助公司拓展商業模式。

目前已有幾家公司搭上以輝達軟體為中心的 AI 列車。Adobe(ADBE-US) 本周二 (21 日) 宣布推出名為「Firefly」的 AI 產品，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 也推出 AI 聊天機器人 Bard，同時和輝達建立合作夥伴關係，為 Google 購買的伺服器基礎設施提供服務。

輝達財務長柯蕾絲 (Colette Kress) 上月指出，輝達的軟體相關營收已達數億美元，且持續成長。該公司最新一個會計年度的總營收約為 270 億美元。

基礎設施方面，黃仁勳認為，隨著 AI 模型規模每年成長 10 倍，雲端服務供應商將面臨挑戰，然而，對 AI 模型的需求將促進硬體銷售，因為這些模型需要大量的伺服器。

他說：「摩爾定律的終結正在影響資料中心，在缺乏某種加速技術的情況下，他們將無法繼續提升運算效能，因此，輝達的加速運算解決方案幫助他們把過去需要成千上萬個 CPU 的工作負載，減少到只剩幾個 GPU。」

黃仁勳的這番言論強化了他之前的論點，即「摩爾定律已死」。不過，英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 在內等企業高層認為摩爾定律依然有效。