輝達CEO黃仁勳：未來12個月AI營收將大幅成長

輝達CEO黃仁勳：未來12個月AI收入將大幅成長 (圖：AFP)
輝達CEO黃仁勳：未來12個月AI收入將大幅成長 (圖：AFP)

輝達 (Nvidia) 創辦人兼執行長黃仁勳表示，未來 12 個月，其人工智慧 (AI) 平台營收將大幅成長，因為企業要麼加入 AI 的行列，要麼就會被拋在後頭。

黃仁勳周三 (22 日) 在輝達 GTC 年度大會上表示，像 ChatGPT 等應用程式的生成式 AI，過去 12 個月僅占其營收非常小一部分，但他預估在 12 個月後，來自生成式 AI 的營收比重會相當大，具體多大則很難說。

他在前一天向分析師表示，AI 與基設設施即服務 (infrastructure-as-a-servic, IaaS) 未來將幫助公司拓展商業模式。

目前已有幾家公司搭上以輝達軟體為中心的 AI 列車。Adobe(ADBE-US) 本周二 (21 日) 宣布推出名為「Firefly」的 AI 產品，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 也推出 AI 聊天機器人 Bard，同時和輝達建立合作夥伴關係，為 Google 購買的伺服器基礎設施提供服務。

輝達財務長柯蕾絲 (Colette Kress) 上月指出，輝達的軟體相關營收已達數億美元，且持續成長。該公司最新一個會計年度的總營收約為 270 億美元。

基礎設施方面，黃仁勳認為，隨著 AI 模型規模每年成長 10 倍，雲端服務供應商將面臨挑戰，然而，對 AI 模型的需求將促進硬體銷售，因為這些模型需要大量的伺服器。

他說：「摩爾定律的終結正在影響資料中心，在缺乏某種加速技術的情況下，他們將無法繼續提升運算效能，因此，輝達的加速運算解決方案幫助他們把過去需要成千上萬個 CPU 的工作負載，減少到只剩幾個 GPU。」

黃仁勳的這番言論強化了他之前的論點，即「摩爾定律已死」。不過，英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 在內等企業高層認為摩爾定律依然有效。

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