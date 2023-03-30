NAND Flash Q2均價跌幅收斂至5-10% Q4有機會反彈

即便原廠持續進行減產，但需求端仍未見起色，NAND Flash 市場持續供過於求，TrendForce 預估，第二季 NAND Flash 均價將持續下跌，但跌幅估收斂至 5-10%，後續恢復供需平衡關鍵在原廠是否有更大規模減產，若目前需求端未再下修，NAND Flash 均價有機會在第四季止跌反彈。

Client SSD 方面，TrendForce 指出，目前 PC OEM 零組件庫存去化已見成效，且正為年中相關促銷節慶備貨，預期第二季價格跌幅空間相對有限。在需求尚未明顯回溫下，預估第二季 PC client SSD 價格將季跌 5-10%。

Enterprise SSD 方面，受惠中國雲端服務供應商伺服器需求於兩會後有所提升，以及 AMD Genoa 平台開始放量，有望帶動出貨，加上供應商 NAND Flash 銷售已面臨大幅虧損，各供應商未來議價幅度逐漸縮小，預估第二季 Enterprise SSD 價格跌幅有望收歛至 8-13%。

NAND Flash Wafer 方面，TrendForce 指出，模組廠庫存水位陸續恢復正常，在下半年 SSD 與記憶卡等產品需求將提振的預期心理下，有意逐步放大採購量建立低價庫存，以避免後續價格反彈之際，被迫吸收漲價成本。

隨著原廠放緩新製程轉進、減少 wafer 投片量來控制位元產出已有成效，NAND Flash Wafer 合約價季跌幅已逐步收斂。同時，觀察多數已執行減產的原廠在合約價已落至現金成本之際，為避免虧損擴大而不再主動削價競爭，預估第二季 NAND Flash wafer 價格將與第一季約略持平。

