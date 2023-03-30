〈台股盤中〉記憶體族群強勢表態 指數站上短均

美股四大指數 29 日表現強勁，帶動台股今 (30) 日同步攻高，早盤開盤一度大漲 107 點拿下 15800 點整數關卡，聯發科、聯電漲 1% 以上，記憶體、網通族群表現強勁，指數力守 5 日均線之上，預估成交量 1813 億元。

電金權值股中，台積電、鴻海皆在平盤之上，聯發科、聯電、日月光、廣達上漲超過 1%，台塑四寶表現疲軟，皆在平盤之下，中租 - KY 持續下跌，盤中下挫 1.5%，研華也下跌超過 1%。

高價股一掃昨日頹勢今日漲勢洶，旭隼、緯穎、譜瑞 - KY 漲超過半根漲停，祥碩、嘉澤、創意、信驊都有 2% 以上漲幅，亞德客 - KY、保瑞、M31、AES-KY 皆漲逾 1%。

記憶體族群今日表現強勁，宜鼎、商丞、品安攻漲停，華東漲 8% 以上，群聯大漲逾 6%，南亞科漲半根停板，晶豪科、威剛漲 4%，十銓、華邦電、鈺創漲超過 3%，宇瞻上漲 2.6%。

網通族群也不俗，啟碁大漲 8% 以上，中磊、智易、仲琦、宇智上漲逾 3%，神準、正基有 2% 以上漲幅，智邦、正文、明泰、耀登、台揚也都上漲 1%；其他個股方面，保勝光學、安瑞攻漲停，大學光上漲 8%，嘉基、信邦漲 6% 以上，大眾控、萬旭漲 5%。