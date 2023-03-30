〈台股盤前〉費半強漲3%台指期夜盤攻高百點 指數目標收復短均

美國銀行動盪緩解，美股四大指數全面攻高，費半在美光領軍更是強彈 3%，台指期夜盤收盤也上漲逾百點，樂觀情緒帶動下台股今 (30) 日可望 15800 點整數關卡，目標收復 5 日均線。

美股道瓊指數 29 日上漲 1% 收 32717.6 點、那斯達克指數上漲 1.79%，收 11926.24 點、標普 500 指數上漲 1.42%，收 4027.81 點、費城半導體指數上漲 3.27%，收 3157.11 點；期貨夜盤方面，台指期夜盤上漲 102 點至 15840 點，站上 15800 整數關卡。

國內外新聞，蘋果 29 日公布，今年度全球開發者大會 (WWDC) 將在美國時間 6 月 5 日 (台灣時間 6 月 6 日凌晨) 舉行並持續至 6 月 9 日，採線上舉行，首日會在蘋果總部 Apple Park 舉行現場活動。活動首日將由蘋果執行長庫克主持，通常會發布新款 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV 和 Mac 的軟體，不過有外媒指出，萬眾矚目的混合實境 (MR) 頭戴式裝置可能亮相。

國內方面，國發會景氣燈號連亮 4 顆藍燈，對於未來景氣展望，財政部長莊翠雲 29 日表示，台灣景氣可望在第 2 季好轉，預期今 (2023) 年下半年景氣會更好。

華新麗華 29 日宣布，與丹麥 NKT 集團旗下 NKT HV Cables AB 正式啟動海纜事業，參與能源轉型發展建設；華新麗華高雄港海底電纜廠將成為台灣第一家離岸電纜廠，預計於 2025 年底試產，2027 年開始營運。