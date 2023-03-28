〈IC設計白皮書〉蔡明介：中國衝刺成熟製程IC 衝擊台灣中小型廠

聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介今 (28) 日出席論壇，會中指出，中國自去年美國頒布 BIS 新禁令影響後，當地資源流向未受禁令的成熟製程 IC，台灣中小型 IC 設計業者恐首當其衝，面對未來競爭及技術發展，當下正是政府因時、因事制宜、依不同產業特質，合理調整國家產業政策及資源的時機。

TSIA 今日舉辦「台灣 IC 設計產業政策白皮書發表會」，眾多大廠高層包括聯發科董事長蔡明介、聯發科執行副總顧大為、瑞昱 (2379-TW) 副總暨發言人黃依瑋、聯詠 (3034-TW) 副總陳聰敏、群聯 (8299-TW) 執行長潘健成、奇景執行長吳炳昌都是座談會嘉賓。

蔡明介也擔憂，台灣人才問題因教改政策的後遺症、少子化，仍是未來重要挑戰，人才培育更有短、中、長期策略調整需要，目前各國已經深知半導體產業的關鍵地位，政府角色日益重要。

蔡明介期許，政府應該推出完整的『台灣晶片法案』，兼具理解產業、政策規劃和執行計畫下決心去推行，更重要的是，不僅關注半導體製造，同時也應關注 IC 設計及下游系統產品應用、生態系、軟體等各方面。

業界希望這本白皮書，能表達台灣 IC 設計業的機會與未來的挑戰，尤其在政府政策及人才議題上，能喚起有關單位正視，希望各界一起認真思考問題與對策，如同二十年前的「兩兆雙星」計畫失敗就是個活生生的實例，未來挑戰仍很巨大，期待產、學、研界持續投入，以務實態度及實際作為提升整體實力。