高盛：生成式AI可能衝擊3億個工作職位

人工智慧的最新進展，可能讓一些人擔心工作不保—這並非杞人憂天。高盛的一份報告預測，多達 3 億個工作職位，可能會受到生成式人工智慧的衝擊。

高盛在周日發布的報告中指出，如果生成式 AI 實現其承諾的能力，勞動力市場可能會面臨重大破壞。AI 不僅節省勞動力成本，還能創造新的就業機會，以及提高在職工人的生產率。

高盛預估，美國約有三分之二的工作職位受到人工智慧自動化的影響，並補充說，在這些受影響的職位中，多達 50% 的工作量可能會被取代。

報告稱，雖然人工智慧對勞動力市場的影響可能很大，但大多數工作和行業，只是部分暴露於自動化，因此更有可能被人工智慧補充而不是取代。高盛認為，美國約 7% 的工作崗位可能會被人工智慧取代，其中 63% 的職位會得到人工智慧的補充，而 30% 的職務則不受其影響。

高盛預計，人工智慧的廣泛採用，可以在未來 10 年內，將全球創造的商品和服務的總價值提高 7%。

隨著 OpenAI 的 ChatGPT 於去年 11 月的推出，生成式 AI 引起了公眾的注意。微軟正在使用 ChatGPT 的技術基礎 GPT-4 ，來提升 Bing 搜索結果、提供電子郵件寫作技巧並説明構建簡報文稿。

高盛引用一項研究發現，60% 的勞動力當前所從事的職業，在 1940 年還不存在。高盛預測，在美國和歐洲執行的所有任務中，有四分之一可以經由 AI 實現自動化。 在美國，辦公室和行政支持職位的任務更換風險最大 (46%)，其次是法律職位 (44%) 和建築和工程職位 (37%)。

高盛發現，接觸人工智慧最少的工作包括清潔和維護、安裝和維修以及建築工作，最不受影響。