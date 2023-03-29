DSCC：今年全球OLED銷售額估下跌7% 三星有望佔iPhone 15面板出貨量6成

市場研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC) 預測，今年全球 OLED 銷售額將縮減 7%，而在蘋果 (AAPL-US) 預計秋季發布的 iPhone 15 系列 OLED 面板出貨量中，南韓三星旗下 Samsung Display 有望奪得 60% 的佔比。

數據顯示，今年全球 OLED 銷售額預估為 387 億美元，較去年下跌 7%。全球 OLED 出貨量則預估將年減 1%。其中，智慧型手機用的 OLED 面板銷售額預估下跌 8%，出貨量維持不變，而電視用 OLED 面板銷售額預估下跌 15%，出貨量則下跌 12%。

各廠商來看，Samsung Display 將以超過 5 成的市佔率持續主導 OLED 面板市場。其中，在智慧型手機 OLED 面板中市場中，Samsung Display 將佔據 77% 的出貨量和 78% 的銷售額。在智慧手錶 OLED 面板中市場中，預計將占整體出貨量的 15% 和銷售額的 5%。

此外，Samsung Display 預計將為唯一供應 4 款 iPhone 15 系列用 OLED 面板的廠商，今年整體 iPhone 15 系列 OLED 面板出貨量中，Samsung Display 占比也高達 60%。

京東方的 OLED 銷售額佔比預計將從去年的 9% 上升到今年的 13%。在 iPhone 15 系列中，京東方的佔比估計為 18%，與去年相比有所上升。

不過，有消息人士指出，京東方目前正面臨生產問題，包括前置鏡頭和感測器頂部膠囊藥丸周圍的漏光問題。

消息人士透露，由於京東方生產出現問題，蘋果轉向要求三星支援，Samsung Display 透過提前一個月開工來填補產能。

LG Display 的 OLED 銷售額佔比則預估從去年的 20% 增加到的 21%。在 iPhone 15 系列中，預估市占率為 22%，高於 iPhone 14 系列的 17%。