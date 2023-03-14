比亞迪獲英國大單 3年售5000輛電動車

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 與英國電動汽車公司 Octopus EV 達成合作協議，未來 3 年 Octopus EV 將向比亞迪購買 5000 輛電動車用於服務英國市場。在中國電動車大打價格戰之際，比亞迪拿下海外大單備受關注。

據悉，Octopus EV 此次購買的車型，包括 3 月在英國首度上市的 BYD ATTO 3，該車款是運動型純電 SUV，因結合現代美學與創新智能技術，吸引大批企業和個人客戶，售價 36490 英鎊。

Octopus EV 的首席商務官 Oliver Boots 也說，「我們期待 BYD ATTO 3 為英國消費者提供五星級駕乘體驗，助力英國實現零排放交通的目標。」

比亞迪負責人表示，此次合作為比亞迪加速拓展英國市場打開了新篇章，公司將會繼續深耕新能源交通領域，加速全球電動交通轉型。

英國在比亞迪進軍海外版圖中占有重要地位，比亞迪在 2013 年就進入英國，深耕純電動巴士領域，有一定的市場積累，比亞迪強調，英國是歐洲最重要的新能源車市場之一，比亞迪希望結合當地經銷商集團的本地資源，將公司的電池技術和全新的新能源車產品矩陣帶到當地。

從海外銷售情況看，BYD ATTO 3 已成為比亞迪進軍海外的主打車型，作為比亞迪首款面向全球市場的乘用車，該車型 2022 年共計出口 40014 輛。

進入 2023 年，BYD ATTO 3 海外銷售加速。1 月中旬，比亞迪公佈 500 輛 BYD ATTO 3 在上海港完成裝船出口馬來西亞，另有 800 輛出口泰國。

比亞迪看好東南亞是全球最具發展潛力的新能源汽車市場之一，而馬來西亞的新能源汽車銷量增長迅速，行業發展前景可觀。

此外，比亞迪早在 2022 年 8 月正式進入泰國市場，並全資投建第一家海外乘用車工廠。比亞迪透露，從 11 月 1 日到 12 月 12 日，僅 42 天時間，BYD ATTO 3 在泰國共斬獲訂單 10305 輛。