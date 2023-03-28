〈美股熱門股〉Lyft高層換血華爾街拍手叫好 盤前股價漲逾5%

美股周二（28 日）開盤前 Lyft 股價漲逾 5%，華爾街替這家共享乘車公司的高層人事異動歡呼。該公司一在努力擺脫新冠疫情導致的業務下滑，把市占拱手讓給其更大的競爭對手 Uber(UBER-US)。

截稿前，Lyft(LYFT-US) 盤前股價上漲 5.10%，每股暫報 10.09 美元。

Lyft 昨（27 日）表示，聯合創始人兼執行長 Logan Green 以及總裁 John Zimmer 即將卸任，亞馬遜前零售主管 David Risher 自 4 月 17 日起將接任執行長。而 Green 將退居董事長，Zimmer 則於 6 月 30 日卸除日常職務，轉任副董事長。Lyft 現任董事長 Sean Aggarwal 將卸任，但仍為董事會成員。

分析師表示，Risher 先前任職微軟 (MSFT-US) 時曾推動該公司營運成長，此次接任 Lyft 執行長一職，意味著 Lyft 營運方向的改變。Lyft 專注北美市場和共享乘車業務，然而已經落後更加多元和全球化的競爭對手 Uber。

Jefferies 分析師 John Colantuoni 表示：「我們認為，這一轉變意味著 Lyft 向更積極主動的策略轉換。Risher 過去的風光紀錄令人印象深刻，儘管那是 20 多年前的事情。」

加拿大皇家資本市場（RBC Capital Markets）表示，Risher 在 Lyft 董事會的經歷也讓他相對於對新任執行長對業務有更強的控制力。另外考慮到 Lyft 的市值自 2019 年上市以來已跌近 90%，投資人也可能將這此的高層換血視為「嘗試不同事物」的時刻。

值得注意的是，Lyft 的競爭對手 Uber 曾在 2017 年更換執行長，當時 Uber 聘請 Expedia(EXPE-US) 的執行長 Dara Khosrowshahi 來接任。外界認為，Khosrowshahi 改善 Uber 的形象並修復與投資人之間的緊張關係，還改善了財務狀況。

不過一些市場分析人士認為，Risher 與 Khosrowshahi 不同，前者缺乏近期的相關領導經驗。Jefferies 分析師 John Colantuoni 說：「在我們對未來的道路有更清晰的了解之前，這種過度有可能會帶來更多的不確定性。」