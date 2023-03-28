阿里巴巴宣布將分拆成6個事業部門 可分別獨立上市 股價聞訊躍升

阿里巴巴 (BABA-US) 周二 (28 日) 宣布，將把公司分拆為 6 個業務集團，每個業務集團都有能力籌集外部資金並上市。這是這家中國電子商務巨頭史上最重大的重組。

每個業務集團將由自有的 CEO 和董事會管理。

阿里巴巴發表聲明表示，此舉「是在釋放股東價值並培養市場競爭力」。

阿里巴巴股價在周二美股盤前交易飆升逾 6%

阿里巴巴過去幾年經歷了艱難的走勢，面臨著中國國內經濟成長放緩和北京更嚴格的監管，導致其股價蒸發數十億美元。過去幾季一直在努力實現成長。

阿里巴巴現在正尋求經由重組重振成長。

業務組將圍繞其戰略重點展開。主要分成下列 6 個主要業務：

●Cloud Intelligence Group：阿里巴巴 CEO 張勇將擔任該業務的負責人，該業務將負責公司的雲端計算和人工智慧 (AI) 活動。

●淘寶天貓電商事業群：涵蓋淘寶、天貓等公司旗下網購平台。

●本地服務集團：俞永福將擔任 CEO，業務將涵蓋阿里巴巴的外賣服務餓了麼及其地圖。

●菜鳥智慧物流：萬林將繼續擔任阿里物流業務的 CEO。

●全球數位商務集團：蔣凡將擔任 CEO。該部門包括阿里巴巴的國際電子商務業務，包括全球速賣通和 Lazada。

●數位媒體和娛樂事業部：范路元將擔任該事業部的 CEO，該事業部包括阿里巴巴的串流媒體和電影業務。

張勇說，這些部門中的每一個都可以在準備就緒時進行獨立籌資和公開上市。

唯一的例外是淘寶天貓商業集團，該集團仍將由阿里巴巴全資擁有。