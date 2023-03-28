〈智慧城市展〉東元電動巴士業績跳增3倍 再推電動化物流車

東元 (1504-TW) 今年以「智慧相隨，城市永續」主題參展 2023 年智慧城市展，談到電動車布局，總經理范炘表示，今年電動巴士業績有望成長 3 倍，並再推出電動化物流車。

范炘表示，永續城市生活必備的綠色運輸，涵蓋電動巴士動力系統以及綠色智慧物流，而東元在國內電動巴士領域，持續與華德動能、成運汽車合作，其他客戶也正在洽談中，預期今年業績有望成長 3 倍。

特殊商用電動車領域，范炘指出，除了台灣電動巴士外，北美市場也與品牌車廠接觸商用車、校車和電動巴士等商機；印度市場布局輕型商用電動車，期望今年底有成果顯現。

東元今年以「智慧相隨，城市永續」主題參展 2023 年智慧城市展，並受邀參加在「淨零成市展」ESG 優良企業主題館，提出不同的解決方案為企業與智慧城市打造更美好的永續環境。

董事長邱純枝董事長表示，因應電價上漲和國家淨零碳排路徑藍圖，東元可以協助不同產業的企業，依需求客製化智慧節能解決方案、智慧能源監控以及協助企業快速建立完整永續能力的 ESG-Ready 平台等，提供建築物與生產、工作場域最佳的綠能和減碳方案。

根據內政部資料顯示，不論是商辦或製造業，建築物的空調用電就佔總用電的 40-50%，東元電機在今年展出中特地號召集團關係企業，共同在現場示範了多項智慧節能解決方案，包括運用 AI 智慧軟硬體的整合，提供主動式管理的「智慧空調節能控制系統」、和高效省能的「冷卻水塔直驅系統解決方案」，都適用於商辦大樓和製造業工廠，並且可以搭配「ESG-Ready 平台」，以數據分析、溫室氣體盤查系統等來滿足企業排碳預測，優化減排管理流程，符合 ISO 14064 的審查需求。

東元在 ESG 優良企業主題館中也展示了綠建築的實績，以及「智慧能源監控解決方案」，針對一般太陽能供電不穩定的問題，整合了太陽能發電系統和儲能系統，達到太陽能平滑化、削峰填谷、需量管理、緊急備用電源及調頻輔助服務等功能與目標，是未來綠色建築或綠色工廠要達到最佳化供電與節能效益不可或缺的裝置。

另外，在綠色物流方面，東元集團關企宅配通，也以 AI 智能派車系統和 AI 智能路徑規劃，搭配電動物流車，全力實踐綠色物流，一次綠色宅配每百公里可減少碳排放 50.2 公斤。