〈弘凱法說〉今年成長雙位數 車用LED比重將突破4成

弘凱 (5244-TW) 今 (28) 日召開法說會，展望今年，董事長黃建中表示，車用布局今年持續發酵，預計車用光源營收比重突破 4 成沒問題，加上智能感測業務今年也將開花結果，全年營收可望成長雙位數。

黃建中表示，公司車用光源主攻高階車市場，目前一台車會搭載需要 400 顆以上的氛圍燈，一般 LED 設計會存在壓降問題，還必須考量 EMC 干擾問題，且客戶同時存在溫度補償等要求，因此市場衍生出 ICLED 需求。

弘凱表示，公司為 Tier-3 LED 元件供應商，目前終端大品牌都是採用弘凱氛圍燈產品，終端車廠包含比亞迪、吉利、上汽集團中的福斯、大眾等，公司 LED 元件會通過原廠認證，再交由指定模組廠製造。

弘凱去年全年智能感測營收比重 59.75%，車用光源 32.4%(比去年同期成長 12 個百分點)，新型顯示 7.04%，其他則為 0.82%。

弘凱表示，智能感測目前多為距離偵測 (ToF) 技術，主要用於車內應用，可導入置駕駛監控、乘客監控，預計今年這塊將逐步開花結果，目前暫時還沒進行車外 LiDAR 的開發，但也是未來規劃的方向。

新型顯示方面，弘凱指出，此業務去年受中國疫情影響，隨著市場逐步回溫，預計下半年可望帶動業務成長，新型顯示器可彎曲也可直接安裝在玻璃上，無須建置框架，目前透過 3D 堆疊已可做到 0.7x0.7mm Mini 型封裝，讓顯示畫質更清晰。