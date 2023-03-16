巴菲特又買近800萬股西方石油 持股增至23%

申報文件顯示，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 最近幾天買入近 800 萬股的西方石油 (OXY-US)，持股數達 2.08 億股，相當於這家能源公司 23% 的股權。

據了解，13 日至 15 日期間，波克夏以每股 56 美元至 61 美元價格買進這些股票。受油價下跌拖累，西方石油周三收跌 5.64%，報每股 56.8 美元。

波克夏本月初買進約 600 萬股的西方石油股票，目前持股價值將近 120 億美元。因持股比例超過 10%，波克夏必須在兩個工作天內揭露買股情況。

隨著油價跌破每桶 60 美元關卡，巴菲特在本月恢復增持西方石油股票，而他最近的買股行動，不免引發人們對於他會買到什麼程度，以及是否打算買下整家公司的臆測。

根據《巴隆周刊》(Barron’s) 計算，假設西方石油股價落在每股 75 美元，波克夏想要買下西方石油剩餘股票，必須再斥資逾 500 億美元。

巴菲特對於能源股的喜好自不待言，除了西方石油外，波克夏還持有價值約 270 億美元的雪佛龍 (CVX-US)。另外，該公司還有近 8400 萬份的西方石油認股權證，行使價格不到每股 60 美元，以及價值 100 億美元的西方石油特別股，股利殖利率為 8%。