美軍契約僧多粥少 William Blair重申減持Palantir

僧多粥少！美軍契約還簽了其他17家 William Blair重申減持Palantir（圖：REUTERS/TPG）
僧多粥少！美軍契約還簽了其他17家 William Blair重申減持Palantir（圖：REUTERS/TPG）

在上周發布多項消息後，券商 William Blair 重申大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 股票「遜於大盤」（Underperform）評級。

美國洛杉磯空軍基地太空系統司令部 3 月 21 日宣布，將授予 Palantir 3 個月的過渡延期，而非長期續簽其太空部隊數據軟體服務契約，該契約為 Palantir 第三大契約。

該部會 3 月 24 日還宣布在一份 Palantir 獨家採購項目基礎上，與其他 17 家供應商簽訂一份為期 5 年、價值 9 億美元的數據分析契約。William Blair 認為，因太空部隊擁有眾多供應商，恐因僧多粥少而縮限該計畫對 Palantir 的增長。

根據 William Blair，隨著競爭壓迫營收成長和獲利能力，Palantir 溢價的 8.5 倍銷售倍數存有壓縮風險。

在悲觀情景下，客戶流失率成為一種模式，該券商預估 Palantir 的企業價值營收比 (EV/R) 可能會下降並趨向於成熟企業 IT 諮詢公司的平均倍數，約為 3 倍。

該券商補充道：「營收 3 倍到 5 倍的倍數範圍意味著股價在 4 美元到 5 美元之間」

Palantir 周一 (27 日) 收低 1.95%，至每股 8.04 美元，意味該券商估計 Palantir 股價恐將腰斬。

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