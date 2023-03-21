專家：一旦金價突破2000美元 有望加速上漲

隨著近期銀行業危機蔓延，投資人積極尋求避險資產，以保護自己免受衝擊。有專家認為，一旦金價突破 2000 美元關卡，就將開始飛漲。

Commodity Discovery Fund 創辦人兼投資長 Willem Middelkoop 在接受採訪時表示，他預計今年金價創下歷史新高只是時間問題。從更長期的角度來看，無論現在的價格是多少，3 年後金價都會高很多。

Middelkoop 說：「3 年後，我們回頭看目前的黃金價格會覺得便宜，我們將目前視為金價真正暴漲的開始，我們非常接近全球貨幣體系的轉捩點。」

Middelkoop 表示，如今金價最重要的驅動力是全球化的轉變。他解釋，隨著美元作為儲備貨幣的地位在近期開始減弱，世界正在迅速走向多極體系 (Multipolar System)。

「散戶投資人不明白這一點，媒體一般也不明白這一點，但中央銀行明白正在發生的事情。他們通過購買黃金來對沖風險。」Middelkoop 說。

根據世界黃金協會的數據顯示，全球央行去年共購買了 1136 噸黃金，創下 1950 年代以來的最高記錄。Middelkoop 說：「當中央銀行開始逃向黃金時，是一個非常有力的跡象，表明金融體系的核心存在嚴重的不信任。」

儘管去全球化將成為黃金長期上漲的動力，但 Middelkoop 表示，他預計點燃金價爆發的將是美聯準會 (Fed) 貨幣政策的轉向。

兩週前，市場預計 Fed 將在本月升息 50 個基點，但隨著銀行業危機的爆發，市場現在認為利率不變的可能性接近 40%。

Middlekoop 指出，金價首次突破 2000 美元是在 2019 年，當時 Fed 迅速降息，結束了 2015 年的緊縮週期。他認為，類似的情況正在上演，因為金融市場動盪將迫使央行結束激進的緊縮政策。

「一旦金價突破 2000 美元的水準，金價就要開始飛漲。一旦 2000 美元成為新的支撐，所有的對沖基金和投機者都會湧入市場。」Middlekoop 說。