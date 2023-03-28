OKX籌備一年今成立香港公司，力求產品、安全符合監管要求！

OKX 將申請香港新監管制度下的虛擬資產服務提供者（VASP）牌照，並根據《證券及期貨條例》申請第 1 類（證券交易）和第 7 類（提供自動化交易服務）牌照

OKX 為申請牌照已籌備逾一年時間，並建立有關公司架構

香港，2023 年 3 月 28 日 — 全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所（按交易量計算）兼行業領先 Web3 技術公司 OKX 今日宣布成立香港公司，以在本地開展虛擬資產服務。OKX 將按照 2023 年 6 月 1 日生效的《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》申請虛擬資產服務提供者（VASP）牌照。此外，OKX 亦將根據《證券及期貨條例》申請第 1 類和第 7 類牌照。

於本公告正式發布前，OKX 為計劃申請牌照已籌備逾一年時間，務求在公司架構、產品、安全與合規方面均符合預期的監管要求。

OKX 全球機構業務部董事總經理黎智凱（ Lennix Lai） 表示：「監管及監管牌照是加密貨幣與 Web3 行業未來成功的關鍵。OKX 了解到香港擁有巨大的發展潛力，因而致力在未來五年投資人才，同時與監管機構合作，以持續構建本地的生態圈。透過全新的 VASP 牌照制度，香港特區政府將可建立強而有力的監管框架和合適的環境，從而支持香港發展成國際領先的虛擬資產中心。我們非常期待能夠透過香港公司成功獲發相關牌照。」

OKX 總法律顧問 Bing Zhao 表示：「OKX 一向致力探索全球各地對加密貨幣行業的監管要求及牌照制度，並在合適的國家或司法地區落實申請牌照的工作。在申請香港牌照的過程中，我們將積極配合證券及期貨事務監察委員會（SFC）的審查， 並嚴謹遵守有關網絡安全、資產託管、打擊洗錢及合規性等監管要求，期待展示出 OKX 有能力達到甚至超越現行制度下嚴格的監管要求。」

近年，香港已成為加密貨幣行業的集中地。隨著監管制度不斷完善，對 OKX 及其他創新企業、創業家和優秀人才而言，香港對整個市場的重要性亦日益彰顯。

此外，OKX 所贊助的兩大行業會議 —「WOW 峰會」和「香港 Web3 嘉年華」將於數周後在香港舉行。期間，OKX 將進行主題演講及參與小組討論環節，進一步介紹公司的發展計劃。

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