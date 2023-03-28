馬雲返回中國 釋出何種信號？

馬老師終於回來了！

據《格隆滙》報導，本周一（27 日）午後，一個杭州隧道裡阿里巴巴 (09988-HK) 創辦人馬雲坐車的影片流傳開了，隨後被微信公眾號「雲谷教育」、《環球時報》前總編輯胡錫進證實，馬雲當天來到雲谷學校，與校方討論未來教育的議題，還提到最近爆火的 ChatGPT。

#馬雲已回國 #也立即登上微博熱搜，許多網友分享馬雲在雲谷學校的照片和影片。

重點是馬雲回到中國，代表何種信號呢？

馬雲回到中國 釋出何種信號？

自從那一年馬雲在陸家嘴發言後，他確實低調了好久好久。

伴隨著網路產業的反壟斷整治，以及反反覆覆的疫情，宏觀經濟的壓力，整個網路產業也失去了昔日風光，罰款、業績倒退，持續了一年多。那些過去高高在上的大咖，股價輕則腰斬，重則砍到腳踝。

不管實業界也好，投資界也好，信心都是比黃金還要寶貴的東西。

去年 11 月開始，隨著北京一步步鬆綁防疫措施，經濟正式進入復甦階段，市場信心回升，並帶動了一大波強勢反彈。但是，經濟復甦動能偏弱，資本市場持續下跌，以及外國市場劇烈波動，中國市場又再一次面臨信心不足。

這個時候馬雲回國，無疑會提振市場信心，中共也能藉此展現支持商界的態度。

在中國企業界，馬雲是代表性人物，甚至一定程度上代表了民營經濟、科技界以及外資對中國的信心。他從高調到低調，曾經引發很多質疑、猜忌及憂慮，也在民營經濟和外資圈裡引發過不小震動。

不論如何，他終於還是回來了。

政府支持平台經濟

事實上，中國的政策面在去年 3 月 16 日國務院金融穩定發展委員會專題會議上，已經出現重大轉折，可以說監管壓制因素已經見底。隨後高層又在不同場合不斷表態支持平台經濟健康發展，無奈資本市場在美國聯準會（Fed）不斷瘋狂升息下遭遇巨震，加上網路產業本身也持續面臨業績下滑，政策面始終無法抵擋市場面的衝擊，股價反而加速下跌。

中國政府放棄嚴格防疫措施後，網路類股終於迎來久違的反彈。隨後中共在中央經濟工作會議更明確指出：「要大力發展數位經濟，提升常態化監管水準，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」。

今年「兩會」，新任國務院總理李強在記者會上再次強調對民營經濟的支持，他說：

「民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。」

「依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。從發展空間看，中國具有超大規模的市場需求，還有很多新領域新賽道有待開拓，都蘊藏著巨大的發展機遇。民營經濟一定是大有可為的。」

「時代呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史。」

李強這番話再次為民營經濟、為市場化道路、為科技創新注入強心針。不僅如此，高層更親自下基層，用實際行動表明中央態度。

近期李強到湖南視察先進製造業，首站選擇了比亞迪，並高度肯定比亞迪的發展；貴州省委書記徐麟帶團走進騰訊總部；杭州市市場監管局也與阿里巴巴簽訂全面深化平台經濟健康高品質發展合作協議。