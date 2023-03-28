馬斯克Neuralink推進人體試驗 傳找上美重量級神經研究機構

路透引述六名知情人士報導，全球首富馬斯克的大腦晶片公司 Neuralink 去年人體試驗申請遭美國食品藥物管理局 (FDA) 駁回，如今據傳該公司準備繼續推進，希望全球最大神經研究所之一成為臨時試驗的合作夥伴。

Neuralink 從 2016 年開發在大腦植入無線腦機介面 (BCI)，希望最終能治療棘手的神經系統疾病。路透本月稍早報導，該公司去年向申請推進人體試驗，但被 FDA 以多個重大安全疑慮為由駁回，因此至今持續設法化解監管機關的疑慮，但不清楚是否以及何時能成功。

消息來源說，Neuralink 持續和 Barrow Neurological Institute 洽商進行人體試驗，這是一個神經疾病治療研究組織，位於亞利桑那州的鳳凰城，維基百科說明其為全球最大神經疾病治療和研究組織，連續多年被評為全美最佳神經外科培訓中心。

報導指出，雙方並不一定能夠順利合作，因 Neuralink 也持續和其他中心洽談。

Neuralink 最近遭遇兩起來自美國聯邦機關的調查。首先，美國農業部的檢查長正在調查去年是否危害動物福祉，曾有現任和前任員工出面向路透指稱，公司急著推進動物試驗，造成不必要的痛苦和死亡。

此外，美國運輸部也正在調查 Neuralink 在 2018 年到 2022 年和加州大學戴維斯分校的動物試驗合作，是否涉及不當處理危險病原體。

Barrow Neurological Institute 曾協助大腦植入手術的標準化，這種手術能讓病患保持睡眠狀態，是讓腦機介面裝置更易於為人接受的關鍵步驟。這也和馬斯克對 Neuralink 電腦晶片的願景一致，這位富豪曾說，希望 Neuralink 晶片能和近視雷射手術一樣普及。

但 Barrow 植入的裝置和 Neuralink 不同，因該研究機構採用深腦刺激裝置 (deep brain stimulation devices) 合作，而這類裝置在 1997 年就獲 FDA 核准用於減輕帕金森氏症顫抖症狀。

Neuralink 植入的則是腦機介面裝置，透過把電極黏貼於頭皮表面獲取訊號。目前在美國，尚無任何一家公司的腦機介面裝置獲得當局許可上市。