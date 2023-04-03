景氣放緩干擾大盤 台股Q2回穩要看庫存與獲利臉色

歐美銀行信用危機儘管即時止血，但投信認為，在景氣趨緩的態勢下，預估台股第 2 季仍將難以擺脫區間整理格局，須留意企業庫存調整與獲利下修情況。

野村投信指出，歐美銀行的財務危機風波，雖然在各國央行強力介入後雖然暫時平息，但投資信心恐難立即轉為多頭，加上景氣仍持續趨緩，預計第 2 季台股仍以區間整理為主。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，從近期歐美金融業的消息可以看出，在聯準會強勢升息下讓金融業壓力變大，市場也趨於警戒，擔心會重演 2008、2009 年金融海嘯。

但姚郁如指出，隨著各國央行與企業的迅速應對，目前看來緊張情勢已有降溫情形，在聯準會宣布升息 1 碼，不過會後聲明亦表示將「密切關注接下來的資訊，評估貨幣政策造成的效果」，後續是否會持續升息，仍需觀察接下來的經濟數據以及金融市場表現。

從基本面而言，庫存調整仍是進行式，台灣出口也因國外需求下降而大幅走低，因部分產業庫存水位仍較高，使得企業獲利持續下修，但好消息是再下調的空間不大。

以季度變動來看，預估景氣谷底應會落在上半年，下半年可望隨著庫存修正完畢、需求回升而好轉，但恢復強度仍待觀察；至於評價面，由於先前市場反彈，台股的本益比 (P/E) 與本淨比 (P/B) 均出現小幅上揚，而本益比目前仍在相對較低水準，具備不錯的投資價值。

姚郁如指出，第 2 季因基本面也持續下調，預期台股走勢仍較為震盪，但在下半年市場需求與企業獲利可望轉佳的支持下，當股市回檔時將是不錯的進場時機，建議選擇長期趨勢看好的族群。

以個別產業而言，半導體在上半年庫存可望修正完畢，下半年將恢復正成長，長線前景持續看好，近期 Chat GPT 話題則更強化 AI 的投資前景，由於 AI 需要更多的資料傳輸以及高效能運算，預期對接下來伺服器需求可望挹注股市正面的動能。

另外，綠能相關產業亦值得留意，根據 GS 產業研究報告，與綠能行業相關的中國企業總資本支出金額在 2021 年跳升一階後，接下來幾年都將維持在高檔水準。

整體而言，目前市場認為景氣谷底將落在第 2 季，下半年有望緩步回升，因此，建議當市場回檔時可分批布局長線趨勢看好族群，包括半導體，高速運算，AI，伺服器，以及新能源車、紡織、金融等。