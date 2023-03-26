台股反彈本益比回升 法人估短線呈緩漲格局

台股周線大漲 461 點擺脫周線連 2 黑，法人認為，隨著歐美 PMI 指數重返擴張，在電子股反彈拉抬下推升指數回升，台股本益比也回升至合理水位，研判後續將呈現緩漲走勢。

美股回神帶動台股周五 (24 日) 同步收紅，上漲 50.75 點，漲幅 0.32%，收在 15914.7 點，站上 9 個月來波段新高，成交金額擴大至 2620.52 億元，本週大盤強彈 461.74 點，周線大漲 2.99%，日均量也回升至 2316.95 億元。

在籌碼面部分，三大法人睽違 7 周再度同步站在買方，其中外資本周買超 468.45 億元，投信與自營商則分別回補 92.87 億元、25.67 億元，三大法人合計共買超 586.99 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，聯準會升息 1 碼符合市場預期，台灣則是意外跟進升息半碼，且聯準會也暗示利率有機會僅再升 1 碼，即結束此波升息循環，預期這種「鷹派行動、鴿式指引」有助於恢復市場信心重建。

此外，穩速下滑的美國消費者物價指數 (CPI)，亦為聯準會政策決議提供彈性空間，而接下來將於本 (3) 月底公布的 2 月美國個人消費支出指數 (PCE)，將是市場密切關注的下一個重點數據之一。

孫傳恕說明，聯準會去年激進式升息手段，讓金融業在短期承受巨大的長、短期放貸成本壓力，資金快速緊縮也加深企業發展與經濟活動前景疑慮，引發近期一連串的歐美金融業資金流動性風波。

整體而言，歐美銀行財務危機對台股影響僅為情緒面，並無實質衝擊，近期台股受金融事件干擾，但整體而言，全球主要經濟體的領先指標 PMI 綜合指數皆陸續重返擴張，顯示企業活動逐步自谷低回溫。

而隨著這波彈升走勢，帶動台股本益比回升至合理水位，台股本益比在去年一度滑落至 10 倍以下的低檔水位，而去年 10 月起反彈至今，台股本益比已回升至 15.7 倍，符合長期均值 15.4 倍，預料後續呈現緩漲格局。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，近期因瑞信、矽谷銀行等事件引發全球市場動盪並波及台股，預期聯準會為維持經濟穩定發展，將會放緩升息步伐，並適時提供資金流動性，減少企業資金斷鏈所造成的連鎖效應。

展望未來，鄭翰紘指出，AI 概念股可望持續引領台股漲勢，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板 (PCB)、電腦零組件 PC 等，從上至下都會受惠。

鄭翰紘表示，建議可從基本面、成長性觀察，以中長線方式進行布局，同時也可關注高殖利率以及填息機率高的族群，掌握台股增長動能同時享受高股利帶來的穩定現金流。